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ВККС рекомендовала перевести судью в Западный апелляционный хозяйственный суд без конкурса

19:05, 14 ноября 2024
Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.
ВККС рекомендовала перевести судью в Западный апелляционный хозяйственный суд без конкурса
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13 ноября Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда Малеха Ирины Богдановны для перевода на должность судьи в другой суд без конкурса. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссия решила рекомендовать судью Львовского апелляционного хозяйственного суда Малеха Ирину Богдановну для перевода на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда без конкурса.

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судья ВККС

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