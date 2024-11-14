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ВККС рекомендувала перевести суддю до Західного апеляційного господарського суду без конкурсу

19:05, 14 листопада 2024
Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.
ВККС рекомендувала перевести суддю до Західного апеляційного господарського суду без конкурсу
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13 листопада Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування судді Львівського апеляційного господарського суду Малех Ірини Богданівни для переведення на посаду судді до іншого суду без конкурсу. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

За результатами засідання Комісія вирішила рекомендувати суддю Львівського апеляційного господарського суду Малех Ірину Богданівну для переведення на посаду судді Західного апеляційного господарського суду без конкурсу.

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суддя ВККС

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