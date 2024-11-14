У США судитимуть чоловіка, який за допомогою ШІ створював контент для дорослих з дітьми

Чоловік створив тисячі файлів та зберігав їх на хмарному сервісі.

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У США жителю округу Фон-дю-Лак Мейлло Шнайдеру висунуто звинувачення у створенні контенту для дорослих з дітьми. Матеріали формату JPG та GIF 20-річний хлопець створював за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Fox11.

Зазначається, що Шнайдеру пред'явлено сім звинувачень. Суд узяв хлопця під варту з можливістю внесення застави у розмірі $100 000.

У разі визнання винним щодо кожного з пунктів звинувачення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 25 років.

Згідно з кримінальним позовом, Національний центр із зниклих та експлуатованих дітей повідомив департаменту шерифа, що було отримано доступ до матеріалів.

Як пише видання, всього було виявлено тисячі файлів JPG та GIF з аніме/художніми зображеннями матеріалів, що відображають насильство над дітьми.

«Деякі з цих зображень було важко відрізнити, були вони створені ШІ чи це були реальні, невідомі жертви», - йдеться у матеріалах справи.

Лейтенант Алекс Вольм із офісу шерифа округу Фон-дю-Лак заявив, що фото для дорослих за участі дітей «можна вважати реалістичними чи фотореалістичними».

«Тобто на зображеннях зображено не реальну людину, а фотореалістичне зображення, створене за допомогою комп'ютера», - сказав він.

На допиті в поліції Шнайдер заявив, що зберігав ці матеріали для себе, а «не для того, щоб поділитися цим з іншими людьми».

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