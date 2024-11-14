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В США будут судить мужчину, который с помощью ИИ создавал контент для взрослых с детьми

18:29, 14 ноября 2024
Мужчина создал тысячи файлов и хранил их на облачном сервисе.
В США будут судить мужчину, который с помощью ИИ создавал контент для взрослых с детьми
Фото: iStock
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В США жителю округа Фон-дю-Лак Мейлло Шнайдеру предъявлены обвинения в создании контенета для взрослых с детьми. Материалы формата JPG и GIF 20-летний парень создавал с помощью искусственного интеллекта, передает Fox11.

Отмечается, что Шнайдеру предъявлено семь обвинений. Суд взял парня под стражу с возможностью внесения залога в размере в размере $100 000.

В случае признания виновным по каждому пункту обвинения ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 25 лет.

Согласно уголовному иску, Национальный центр по пропавшим и эксплуатируемым детям уведомил департамент шерифа, что был получен доступ к материалам.

Как пишет издание, всего было обнаружено тысячи файлов JPG и GIF с аниме/художественными изображениями материалов, которые отображают насилие над детьми. Фото хранились на облачном хранилище.

«Некоторые из этих изображений было трудно отличить, были ли они созданы ИИ или это были реальные, неопознанные жертвы», - говорится в материалах дела.

Лейтенант Алекс Вольм из офиса шерифа округа Фон-дю-Лак заявил, что фото для взрослых с участие детей «можно считать реалистичными или фотореалистичным».

«То есть на изображениях изображен не реальный человек, а фотореалистичное изображение, созданное с помощью компьютера», - сказал он.

На допросе в полиции Шнайдер заявил, что хранил эти материалы для себя, а «не для того, чтобы поделиться этим с другими людьми».

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США искусственный интеллект

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