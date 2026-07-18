Резерв+ может не работать четыре дня: в Минобороны назвали причину
Министерство обороны Украины сообщило, что с 18 по 22 июля приложение «Резерв+» может быть временно недоступно из-за технических работ. В ведомстве посоветовали пользователям заранее подготовить документ.
Отмечается, что технические работы в приложении будут проводиться преимущественно ночью, однако в Минобороны рекомендуют иметь при себе физический документ — заранее загрузить PDF-версию.
Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку «+» и выбрать пункт «Загрузить PDF».
При возможности документ рекомендуют также распечатать.
После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в привычном режиме.
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Позже в Минобороны опубликовали уточнение.
«Приложение будет работать в обычном режиме, технические работы будут проводиться в ночное время по 1–2 часа в течение указанного периода», — говорится в сообщении.
Также там добавили, что PDF-версия военно-учетного документа необходима для того, чтобы избежать неудобств и подтвердить ваш статус в случае, если приложение не будет работать.
Напомним, в приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.
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