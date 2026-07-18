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Резерв+ может не работать четыре дня: в Минобороны назвали причину

08:12, 18 июля 2026 379
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После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в привычном режиме.
Резерв+ может не работать четыре дня: в Минобороны назвали причину
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Министерство обороны Украины сообщило, что с 18 по 22 июля приложение «Резерв+» может быть временно недоступно из-за технических работ. В ведомстве посоветовали пользователям заранее подготовить документ.

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Отмечается, что технические работы в приложении будут проводиться преимущественно ночью, однако в Минобороны рекомендуют иметь при себе физический документ — заранее загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку «+» и выбрать пункт «Загрузить PDF».

При возможности документ рекомендуют также распечатать. 

После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в привычном режиме.

ОБНОВЛЕНО 09:37

Позже в Минобороны опубликовали уточнение.

«Приложение будет работать в обычном режиме, технические работы будут проводиться в ночное время по 1–2 часа в течение указанного периода», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что PDF-версия военно-учетного документа необходима для того, чтобы избежать неудобств и подтвердить ваш статус в случае, если приложение не будет работать.

Напомним, в приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.

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