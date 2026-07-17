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Доплата к пенсии после 70 лет: ПФУ объяснил, кто не получит 300 грн

23:30, 17 июля 2026 136
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Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут автоматически получить возрастную доплату к пенсии, однако ПФУ назначает ее только при условии, что общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340,35 грн.
Доплата к пенсии после 70 лет: ПФУ объяснил, кто не получит 300 грн
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После достижения 70-летнего возраста многие пенсионеры рассчитывают на автоматическое увеличение пенсии благодаря возрастной доплате. Однако такая надбавка начисляется не всем, поскольку ее выплата зависит от общего размера пенсионного обеспечения.

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В Пенсионном фонде пояснили, что ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 гривен назначается только тем пенсионерам, чья совокупная пенсия не превышает 10 340,35 грн.

При определении права на доплату учитывается не только основной размер пенсии, но и все другие выплаты, в частности:

  • пенсия по возрасту или по инвалидности;
  • надбавка за сверхнормативный страховой стаж;
  • суммы индексации;
  • дополнительные пенсии и целевая денежная помощь;
  • ежемесячные компенсации, в частности связанные с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, а также другие предусмотренные законодательством выплаты.

Если после подсчета всех этих составляющих общий размер пенсии превышает установленный порог хотя бы на одну гривну, возрастная компенсация не назначается.

В настоящее время в Украине действует три уровня возрастных доплат:

  • от 70 до 74 лет — до 300 грн;
  • от 75 до 79 лет — до 456 грн;
  • от 80 лет и старше — до 570 грн.

В ПФУ обращают внимание, что речь идет именно о доплате «до» установленного размера. Поэтому после перехода в следующую возрастную категорию предыдущая надбавка не прибавляется к новой. Например, после достижения 75 лет общая сумма возрастной доплаты увеличивается до 456 грн, а не составляет 756 грн.

Для получения такой надбавки пенсионеру не нужно подавать заявление или обращаться в Пенсионный фонд. Доплата назначается автоматически на основании данных, содержащихся в электронном пенсионном деле. Она начисляется со дня достижения соответствующего возраста: если день рождения приходится на середину месяца, за этот месяц выплата производится пропорционально, а уже со следующего месяца — в полном размере.

Право на возрастную доплату не зависит от вида пенсии, продолжительности страхового стажа или факта трудоустройства. Определяющим критерием остается только общий размер пенсионного обеспечения, который не должен превышать 10 340,35 грн.

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