АМКУ заявил о риске нарушения конкуренции при организации захоронений погибших военных

Органы власти создают преимущества отдельным ритуальным службам во время погребения военных.

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Антимонопольный комитет Украины заявил о рисках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при организации захоронений погибших военнослужащих.

Как сообщили в АМКУ, в ходе осуществления контроля неоднократно выявлялись случаи, когда военные администрации и органы местного самоуправления своими решениями определяли единственного субъекта хозяйствования поставщиком ритуальных услуг для захоронения погибших военнослужащих. Именно этому предприятию также возмещались расходы за предоставленные услуги.

В то же время в таких решениях, по данным Комитета, не предусматривалась возможность предоставления аналогичных услуг другими субъектами хозяйствования и получения ими компенсации из местных бюджетов.

В АМКУ подчеркнули, что действующее законодательство в сфере захоронения не устанавливает ограничений относительно круга субъектов, которые могут предоставлять ритуальные услуги или получать возмещение за их предоставление. Поэтому, указали в АМКУ, такие действия могут иметь негативные последствия для конкуренции, в частности, могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органов местного самоуправления и органов власти.

По результатам анализа рынка АМКУ установил, что в Украине деятельность по предоставлению ритуальных услуг осуществляют или намерены осуществлять более 3 тысяч субъектов хозяйствования. В то же время, по данным аналитического отчета Министерства развития общин и территорий за 2025 год, ритуальные услуги населению предоставляли 580 ритуальных служб и 1 726 субъектов хозяйствования различных форм собственности.

«Определение отдельного субъекта хозяйствования поставщиком ритуальных услуг для захоронения погибших военнослужащих и такого, которому возмещаются расходы за предоставление таких услуг, при отсутствии достаточных, надлежащих и обоснованных оснований, искажает действие конкурентных механизмов», — заявили в АМКУ.

Учитывая выявленные риски, 16 июля Антимонопольный комитет предоставил рекомендательные разъяснения.

Органам власти и местного самоуправления рекомендовали обеспечивать недискриминационный доступ всех субъектов хозяйствования к предоставлению ритуальных услуг по захоронению погибших военнослужащих и получению соответствующего возмещения, не определять без надлежащих правовых оснований одного исполнителя единственным поставщиком таких услуг и не создавать отдельным компаниям необоснованных конкурентных преимуществ.

Полный текст рекомендательных разъяснений АМКУ пообещал в ближайшее время опубликовать на своем официальном веб-портале и направить органам власти и местного самоуправления.

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