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Александр Поклад стал исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины

21:57, 17 июля 2026 101
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Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад временно возглавил Службу безопасности Украины.
Александр Поклад стал исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины
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Президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины на первого заместителя главы СБУ Александра Поклада.

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Соответствующее решение закреплено указом № 622/2026 «О временном исполнении обязанностей Председателя Службы безопасности Украины».

Согласно указу, Александр Поклад временно будет исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины до назначения руководителя СБУ в установленном законодательством порядке.

Также произошли и другие кадровые изменения: Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей министра иностранных дел на Андрея Сибига, а обязанности главы Национальной полиции — на Максима Цуцкиридзе.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее Кабинет Министров по согласованию с Президентом назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны Украины. 

Добавим, что Евгений Хмара официально покинул СБУ после перехода в Министерство обороны.

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СБУ указ

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