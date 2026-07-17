Александр Поклад стал исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины
Президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины на первого заместителя главы СБУ Александра Поклада.
Соответствующее решение закреплено указом № 622/2026 «О временном исполнении обязанностей Председателя Службы безопасности Украины».
Согласно указу, Александр Поклад временно будет исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины до назначения руководителя СБУ в установленном законодательством порядке.
Также произошли и другие кадровые изменения: Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей министра иностранных дел на Андрея Сибига, а обязанности главы Национальной полиции — на Максима Цуцкиридзе.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее Кабинет Министров по согласованию с Президентом назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.
Добавим, что Евгений Хмара официально покинул СБУ после перехода в Министерство обороны.
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