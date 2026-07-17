Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Что известно о судье Андрее Полищуке, которого уволил Высший совет правосудия.

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Высший совет правосудия принял решение об увольнении Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области. Основанием стало представление Третьей Дисциплинарной палаты ВСП о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины).

Обстоятельства дела

Жалоба поступила от председателя Мироновского районного суда Киевской области. Анализ дел показал систематическое злоупотребление правом на отвод судей. Во многих случаях отводы заявлялись не из-за реальной угрозы предвзятости, а с целью искусственного устранения конкретных судей от рассмотрения дел.

В частности, судья Андрей Полищук неоднократно принимал решения об отводе других судей по делам, в которых подозреваемым/обвиняемым был его одноклассник, с которым он поддерживает длительные дружеские отношения. При этом сам Андрей Полищук участвовал в рассмотрении этих дел по существу, не раскрывая участникам процесса наличие конфликта интересов.

Дисциплинарная палата установила, что судья предоставлял своему однокласснику юридические консультации относительно процессуального поведения по административному делу, которое впоследствии переросло в уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Такое общение продолжалось в 2022–2024 годах, то есть во время нахождения дела в производстве Полищука.

Выводы Дисциплинарной палаты

Третья Дисциплинарная палата пришла к выводу, что судья:

умышленно вмешивался в осуществление правосудия другими судьями;

допускал внепроцессуальное общение с участником процесса;

игнорировал требования по урегулированию конфликта интересов;

нарушил принципы законности и презумпции невиновности;

унизил честь и достоинство другого судьи в судебном решении.

Такое поведение, по убеждению Палаты, порочит звание судьи, подрывает авторитет правосудия и свидетельствует о существенном дисциплинарном проступке.

15 октября 2025 года Дисциплинарная палата приняла решение о привлечении Андрея Полищука к дисциплинарной ответственности и внесении представления о его увольнении с должности. 25 июня 2026 года Высший совет правосудия поддержал это представление.

Решение ВСП

ВСП решил уволить Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области.

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