  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 415
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что известно о судье Андрее Полищуке, которого уволил Высший совет правосудия.
Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области. Основанием стало представление Третьей Дисциплинарной палаты ВСП о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Жалоба поступила от председателя Мироновского районного суда Киевской области. Анализ дел показал систематическое злоупотребление правом на отвод судей. Во многих случаях отводы заявлялись не из-за реальной угрозы предвзятости, а с целью искусственного устранения конкретных судей от рассмотрения дел.

В частности, судья Андрей Полищук неоднократно принимал решения об отводе других судей по делам, в которых подозреваемым/обвиняемым был его одноклассник, с которым он поддерживает длительные дружеские отношения. При этом сам Андрей Полищук участвовал в рассмотрении этих дел по существу, не раскрывая участникам процесса наличие конфликта интересов.

Дисциплинарная палата установила, что судья предоставлял своему однокласснику юридические консультации относительно процессуального поведения по административному делу, которое впоследствии переросло в уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Такое общение продолжалось в 2022–2024 годах, то есть во время нахождения дела в производстве Полищука.

Выводы Дисциплинарной палаты

Третья Дисциплинарная палата пришла к выводу, что судья:

  • умышленно вмешивался в осуществление правосудия другими судьями;
  • допускал внепроцессуальное общение с участником процесса;
  • игнорировал требования по урегулированию конфликта интересов;
  • нарушил принципы законности и презумпции невиновности;
  • унизил честь и достоинство другого судьи в судебном решении.

Такое поведение, по убеждению Палаты, порочит звание судьи, подрывает авторитет правосудия и свидетельствует о существенном дисциплинарном проступке.

15 октября 2025 года Дисциплинарная палата приняла решение о привлечении Андрея Полищука к дисциплинарной ответственности и внесении представления о его увольнении с должности. 25 июня 2026 года Высший совет правосудия поддержал это представление.

Решение ВСП

ВСП решил уволить Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судья дисциплинарное дело увольнение Киевская область ВСП

Популярные новости

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 2k
Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 3k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 2k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 2k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 2k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 2k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»

Земельный передел в Севастополе: как законные украинские дачные участки превратились в «лесной фонд» по версии РФ в Крыму.

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Что известно о судье Андрее Полищуке, которого уволил Высший совет правосудия.

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]