Может ли директор сам себе назначить премию

Поскольку директор является наемным работником, вопрос его премирования должен решать собственник (учредитель) или другой орган управления, которому предоставлены соответствующие полномочия.

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Директор предприятия не может единолично издать приказ о собственном премировании и подписать его, если такое право прямо не предусмотрено учредительными документами, трудовым контрактом или решением уполномоченного органа.

Как сообщает Гоструда, поскольку директор является наемным работником, решение о выплате ему премии должен принимать собственник предприятия, учредитель или иной орган управления, наделенный соответствующими полномочиями. Это могут быть общее собрание участников, наблюдательный совет или другой орган, определенный учредительными документами.

Только после принятия такого решения может быть оформлен приказ о выплате премии директору.

В то же время законодательство допускает исключения. Если учредительными документами предприятия или контрактом с директором прямо предусмотрено его право самостоятельно определять размер и порядок выплаты собственной премии, возможность издания такого приказа оценивается с учетом этих положений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», оплата работодателем страхования работников уже давно используется как один из социальных инструментов мотивации персонала. Однако на практике именно такие выплаты нередко вызывают вопросы при налогообложении и заполнении налоговой отчетности.