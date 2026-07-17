  1. В Украине

Может ли директор сам себе назначить премию

07:26, 17 июля 2026 209
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поскольку директор является наемным работником, вопрос его премирования должен решать собственник (учредитель) или другой орган управления, которому предоставлены соответствующие полномочия.
Может ли директор сам себе назначить премию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор предприятия не может единолично издать приказ о собственном премировании и подписать его, если такое право прямо не предусмотрено учредительными документами, трудовым контрактом или решением уполномоченного органа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Гоструда, поскольку директор является наемным работником, решение о выплате ему премии должен принимать собственник предприятия, учредитель или иной орган управления, наделенный соответствующими полномочиями. Это могут быть общее собрание участников, наблюдательный совет или другой орган, определенный учредительными документами.

Только после принятия такого решения может быть оформлен приказ о выплате премии директору.

В то же время законодательство допускает исключения. Если учредительными документами предприятия или контрактом с директором прямо предусмотрено его право самостоятельно определять размер и порядок выплаты собственной премии, возможность издания такого приказа оценивается с учетом этих положений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», оплата работодателем страхования работников уже давно используется как один из социальных инструментов мотивации персонала. Однако на практике именно такие выплаты нередко вызывают вопросы при налогообложении и заполнении налоговой отчетности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Гоструда премия

Популярные новости

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 2k
Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 3k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 2k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 2k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 2k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 2k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»

Земельный передел в Севастополе: как законные украинские дачные участки превратились в «лесной фонд» по версии РФ в Крыму.

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Что известно о судье Андрее Полищуке, которого уволил Высший совет правосудия.

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]