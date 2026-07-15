Работодатель оплатил работнику годовое страхование жизни: когда нужно платить НДФЛ и военный сбор

Налоговая служба разъяснила, как облагаются налогом страховые взносы по годовому договору добровольного страхования жизни работников и какой признак дохода необходимо указывать в приложении 4ДФ.

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Оплата работодателем страхования работников давно используется как один из социальных инструментов мотивации персонала. Однако на практике именно такие выплаты нередко вызывают вопросы при налогообложении и заполнении налоговой отчетности.

«Судебно-юридическая газета» разобралась, нужно ли начислять налог на доходы физических лиц и военный сбор, если предприятие за свой счет уплачивает страховой компании взносы по договору добровольного страхования жизни работников сроком всего на один год.

Практический пример

В ГНС обратилось предприятие, заключившее со страховой компанией договор добровольного страхования жизни своих работников от несчастных случаев сроком на один год. Все страховые платежи работодатель платит за свой счет. Поскольку такой договор не отвечает критериям долгосрочного страхования жизни, предприятие попросило разъяснить три вопроса: возникает ли у работника налогооблагаемый доход, какой признак дохода следует указывать в приложении 4ДФ, какие еще налоговые особенности следует учесть работодателю.

ГНС обратила внимание, что в описанной ситуации договор заключен только на один год, а потому он не относится к долгосрочному страхованию жизни, для которой Налоговый кодекс предусматривает отдельные правила налогообложения. Сам факт того, что страховые взносы за работника платит работодатель еще не означает автоматического освобождения от налогов. Прежде всего, необходимо оценить, подпадает ли такая выплата под перечень доходов, которые не включаются в общий налогооблагаемый доход, определенный статьей 165 Налогового кодекса.

Почему возникает налогооблагаемый доход

Налоговая служба напомнила, что в соответствии с подпунктом 163.1.1 статьи 163 Налогового кодекса объектом налогообложения физического лица является его общий месячный или годовой налогооблагаемый доход. Перечень не облагаемых доходов содержится в статье 165 НКУ.

Если выплата не подпадает под эти исключения, применяются общие правила налогообложения. При этом подпункт 164.2.16 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса относит прямо к налогооблагаемому доходу физического лица суммы страховых платежей (страховых взносов, страховых премий). Именно на эту норму и ссылается ГНС, делая вывод, что страховые платежи, которые работодатель уплачивает по договору добровольного страхования жизни работников сроком на один год, включаются в их налогооблагаемый доход.

Какие налоги необходимо уплатить

Поскольку указанные страховые взносы признаются облагаемым налогом доходом работника, работодатель как налоговый агент должен выполнить требования статьи 168 Налогового кодекса. Это значит, что из суммы такого дохода необходимо удержать:

18% налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 167.1 статьи 167 НКУ;

5% военного сбора в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 161 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса.

Таким образом, ГНС подтвердила, что в случае краткосрочного договора добровольного страхования жизни никаких специальных налоговых льгот не применяется – страховые взносы облагаются налогом на общих основаниях.

Какой признак дохода указывать в приложении 4ДФ

Особое внимание предприятие уделило заполнению налоговой отчетности. В обращении отмечалось, что на практике возникают сомнения, следует ли использовать признак дохода 124, 126 или другой. ДПС дала однозначный ответ. Налоговики сослались на пункт 4 раздела IV Порядка заполнения и представления Налогового расчета, утвержденного приказом Минфина №4, а также Справочник признаков доходов физических лиц. Именно Справочником предусмотрено, что страховые взносы (премии), уплаченные работодателем-резидентом за работника, отражаются в приложении 4ДФ по признаку дохода «125».

Следовательно, применение признаков дохода 124 или 126 в такой ситуации ГНС не подтвердило.

Что это значит для работодателей

Разъяснение ГНС фактически устраняет одну из распространенных практических проблем при оформлении добровольного страхования работников. Если работодатель оплачивает за работника страховые взносы по годовому договору добровольного страхования жизни, то следующие суммы:

включаются в налогооблагаемый доход работника;

облагаются НДФЛ по ставке 18 % и военному сбору 5 %;

отображаются в приложении 4ДФ по признаку дохода "125".

В то же время ГНС отдельно напомнила, что согласно пункту 52.2 статьи 52 Налогового кодекса индивидуальная налоговая консультация носит индивидуальный характер и может применяться исключительно тем налогоплательщиком, которому она предоставлена. Однако, приведенная в консультации правовая позиция может служить ориентиром для других работодателей при выполнении аналогичных налоговых обязанностей.

Почему страховые взносы считаются доходом работника

Хотя страховые платежи работодатель перечисляет непосредственно страховой компании, а не работнику, это не изменяет их налоговую природу. Налоговый кодекс исходит из того, что физическое лицо получает экономическую выгоду за счет работодателя, ведь его право на страховое покрытие обеспечивается средствами предприятия. Именно поэтому такие суммы рассматриваются как доход работника и подлежат налогообложению, если для них не установлено специальное увольнение.

В то же время, ГНС обратила внимание, что в этом случае договор не отвечает требованиям долгосрочного страхования жизни, поскольку заключен только на один год. Следовательно, оснований для применения налоговых льгот законодательство не предусматривает.

Индивидуальная налоговая консультация ГНС фактически расставила акценты на налогообложение краткосрочного добровольного страхования жизни работников. Если работодатель уплачивает страховые взносы по договору, заключенному на один год, такие суммы признаются налогооблагаемым доходом работника, с которого необходимо удержать НДФЛ и военный сбор. Кроме того, налоговая служба подтвердила, что в приложении 4ДФ такие выплаты следует отражать по признаку дохода «125», что имеет практическое значение для правильного ведения налоговой отчетности.

В то же время ГНС напомнила, что согласно пункту 52.2 статьи 52 Налогового кодекса Украины индивидуальная налоговая консультация носит индивидуальный характер и может использоваться исключительно тем налогоплательщиком, которому она предоставлена. Однако изложенная в ней правовая позиция отражает официальный подход налогового органа к применению норм законодательства и может быть полезным ориентиром для других работодателей в подобных правоотношениях.

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