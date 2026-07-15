ВККС начала собеседования с кандидатами в Ровенский апелляционный суд
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Ровенском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания 14 июля Комиссией приняты следующие решения:
Томилин Алексей Николаевич — 691,06 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
Иващенко Ирина Игоревна — Перерыв.
Тимошенко Оксана Васильевна — Перерыв.
ВККС напомнила, что заявления об участии в конкурсе на 12 вакантных должностей судей в Ровенском апелляционном суде подали 23 кандидата. Именно с Ровенского апелляционного суда Комиссия начала проведение собеседований в рамках первого этапа конкурса для третьей группы апелляционных общих судов. В эту группу входят 11 апелляционных общих судов, в которых Комиссией объявлен конкурс на 155 вакантных должностей судей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.