ВККС начала собеседования с кандидатами в Ровенский апелляционный суд

ВККС отметила, что заявления об участии в конкурсе на 12 вакантных должностей судей в Ровенском апелляционном суде подали 23 кандидата.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Ровенском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 14 июля Комиссией приняты следующие решения:

Томилин Алексей Николаевич — 691,06 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Иващенко Ирина Игоревна — Перерыв.

Тимошенко Оксана Васильевна — Перерыв.

ВККС напомнила, что заявления об участии в конкурсе на 12 вакантных должностей судей в Ровенском апелляционном суде подали 23 кандидата. Именно с Ровенского апелляционного суда Комиссия начала проведение собеседований в рамках первого этапа конкурса для третьей группы апелляционных общих судов. В эту группу входят 11 апелляционных общих судов, в которых Комиссией объявлен конкурс на 155 вакантных должностей судей.

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