Объяснения за пределами деклараций: что показали собеседования кандидатов в ВСП в Этическом совете

Во время конкурса в Высший совет правосудия решающее значение все чаще имеют не только декларации, но и последовательность и убедительность объяснений кандидатов относительно имущественного положения, профессиональной деятельности и других обстоятельств, проверяемых в рамках процедуры оценки.

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Формирование нового состава Высшего совета правосудия является одним из важнейших этапов судебной реформы. Именно этот конституционный орган отвечает за участие в формировании судейского корпуса, осуществление дисциплинарных полномочий в отношении судей и обеспечение независимости судебной власти. В соответствии со статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Этический совет проводит оценку кандидатов на соответствие критериям профессиональной этики и добросовестности.

Собеседования, проведенные в июле 2026 года, показали, что при оценке Этический совет уделяет значительное внимание не только содержанию деклараций или результатам других государственных проверок, но и способности кандидатов последовательно, логично и документально подтверждать свои объяснения относительно имущественного положения, источников доходов, профессиональной деятельности и других обстоятельств, ставших предметом проверки.

Анализ собеседований Павла Гультая, Раисы Минченко и Натальи Савиновой демонстрирует различные подходы к оценке кандидатов. Вместе с тем приведенные ниже примеры отражают лишь ход собеседований, вопросы членов Этического совета и объяснения кандидатов, а не установление фактов нарушения законодательства или юридической ответственности.

Собеседование Павла Гультая: автомобиль, оформленный на родственника, и вопросы относительно стоимости сделки

Павел Михайлович Гультай — начальник отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Киевской областной прокуратуры. Во время собеседования 8 июля 2026 года одним из центральных вопросов стало приобретение автомобиля Lexus RX 350 и его последующее переоформление.

Именно указанная в договоре сумма вызвала дополнительные вопросы. Члены Этического совета обратили внимание, что на момент заключения сделки она соответствовала порогу, имевшему значение для осуществления финансового мониторинга, и попросили кандидата объяснить, почему в документах была указана именно такая стоимость.

Павел Гультай пояснил, что лично не определял цену, а она была внесена при оформлении документов сотрудниками сервисной службы.

Этический совет в данном случае оценивал не правильность определения рыночной стоимости автомобиля или соблюдение требований финансового законодательства, а прежде всего объяснения кандидата и уровень его профессиональной внимательности при оформлении юридически значимых документов.

Кандидат также ссылался на результаты проверок других государственных органов. В ответ Этический совет подчеркнул, что в соответствии со статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» он осуществляет самостоятельную оценку кандидатов, а выводы других органов не являются определяющими при принятии его решения.

Во время заседания Павел Гультай высказал предположение о возможном влиянии третьих лиц на работу Этического совета и не согласился с отдельными материалами проверки. Председатель Совета Лев Кишакевич призвал кандидата соблюдать корректный тон, после чего собеседование было продолжено в соответствии с установленной процедурой. Далее члены Совета вернулись к обсуждению имущественных вопросов и других материалов конкурсного досье.

Собеседование Раисы Минченко: источники средств, семейные сбережения и сведения деклараций

Раиса Николаевна Минченко — доктор юридических наук, профессор и проректор Национального университета «Одесская юридическая академия». Ее собеседование состоялось 10 июля 2026 года.

Одним из ключевых блоков стали вопросы относительно приобретения автомобиля Mercedes-Benz ML 350 в 2010 году и источников средств на его покупку. Члены Этического совета также обратили внимание на соотношение официально задекларированных доходов кандидатки за предыдущий период со стоимостью автомобиля.

Раиса Минченко пояснила, что автомобиль был приобретен за счет собственных многолетних сбережений и финансовой помощи близкого лица. Назвать это лицо она отказалась, сославшись на право на уважение частной жизни.

Отдельно обсуждались источники средств на приобретение нежилого помещения в Одессе, которое впоследствии было подарено кандидатке. Она сообщила, что соответствующие средства формировались из семейных сбережений, в частности доходов от реализации сельскохозяйственной продукции и других накоплений семьи.

Также во время собеседования рассматривались отдельные вопросы относительно сведений, указанных в декларациях.

Этический совет проверял приведенные объяснения и оценивал их вместе с другими материалами конкурсного досье. Вместе с тем предметом собеседования не было установление незаконности происхождения имущества или совершения кандидаткой каких-либо правонарушений. Оценка осуществлялась исключительно в рамках процедуры проверки соответствия критериям профессиональной этики и добросовестности.

Собеседование Натальи Савиновой: повторные неточности в декларациях и профессиональная тщательность

Наталья Андреевна Савинова — доктор юридических наук, директор учебно-научного института морского права и менеджмента Национального университета «Одесская морская академия». Она уже проходила оценку Этическим советом во время предыдущего конкурса.

Во время собеседования члены Этического совета обратили внимание на отдельные сведения в декларации за 2025 год, в частности относительно адвокатского статуса, корпоративных прав, пользования имуществом членами семьи, а также отдельных сведений декларации добросовестности.

Кроме того, обсуждались вопросы относительно участия кандидатки в хозяйственных обществах и отдельных научных публикаций, ставших предметом вопросов членов Совета.

Наталья Савинова пояснила, что часть сведений не была указана из-за технических ошибок или неправильного понимания требований законодательства. Относительно научных публикаций она предоставила собственные объяснения порядка их обнародования.

Этический совет проверял полноту и последовательность этих объяснений, а также их соответствие другим материалам конкурсного досье. Отдельное внимание члены Совета уделили тому, что часть аналогичных вопросов уже обсуждалась во время предыдущей оценки кандидатки.

Вместе с тем само наличие повторных вопросов или необходимость повторного анализа соответствующих обстоятельств не означает автоматического установления недобросовестности или нарушения законодательства. Такие вопросы оцениваются Этическим советом в совокупности с другими материалами конкурса.

Практика формирования стандартов добросовестности

Проанализированные собеседования свидетельствуют о нескольких тенденциях в подходах Этического совета к оценке кандидатов.

Во время собеседований значительное внимание уделяется не только декларациям, но и способности кандидата предоставить последовательные, логичные и документально подтвержденные объяснения относительно имущественного положения, профессиональной деятельности и других обстоятельств, ставших предметом проверки.

Если определенные вопросы уже возникали во время предыдущих конкурсных процедур, Этический совет может уделять особое внимание тому, были ли учтены предыдущие замечания и устранены ли соответствующие недостатки. При этом оцениваются не только сами факты, но и объяснения кандидата и его действия после предыдущей оценки.

Вместе с тем оценка осуществляется комплексно. Само по себе наличие вопросов, сомнений или информации, требующей проверки, не означает установления несоответствия критериям добросовестности. Полномочия Этического совета ограничиваются проверкой соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добросовестности, определенным Законом Украины «О Высшем совете правосудия».

По результатам собеседований Этический совет не рекомендовал Павла Гультая, Раису Минченко и Наталью Савинову для дальнейшего участия в конкурсе. Их кейсы показывают, что сегодня кандидату в Высший совет правосудия уже недостаточно лишь правильно заполнить декларации или пройти проверки других государственных органов. Не менее важно — убедительно объяснить имущественные вопросы, профессиональные решения и другие обстоятельства, ставшие предметом проверки. Именно совокупность всех материалов, объяснений кандидата, а также наличие или отсутствие обоснованных сомнений определяет итоговое решение Этического совета.

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