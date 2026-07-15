Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вручили орден Европы

Урсула фон дер Ляйен стала первой, кто его получил.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.

Соответствующий указ №605/2026 глава государства подписал 15 июля.

Как отмечается в документе, награда присвоена «за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами».

Отметим, что только вчера, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроект №15359, предусматривающий введение новой государственной награды — ордена Европы.

Свои голоса «За» отдали 271 народных депутатов.

Законопроектом предлагается учредить новую государственную награду — орден Европы, которым будут награждать граждан Украины и иностранцев за:

выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе;

весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы;

укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружественных и всесторонних отношений между народами.

Таким образом, Урсула фон дер Ляйен стала первой, кто его получил.

Напомним также, что Владимир Зеленский наградил президента Франции Эммануэля Макрона орденом Свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.