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Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вручили орден Европы

11:21, 15 июля 2026
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Урсула фон дер Ляйен стала первой, кто его получил.
Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вручили орден Европы
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.

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Соответствующий указ №605/2026 глава государства подписал 15 июля.

Как отмечается в документе, награда присвоена «за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами».

Отметим, что только вчера, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроект №15359, предусматривающий введение новой государственной награды — ордена Европы.

Свои голоса «За» отдали 271 народных депутатов.

 

Законопроектом предлагается учредить новую государственную награду — орден Европы, которым будут награждать граждан Украины и иностранцев за:

  • выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе;
  • весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы;
  • укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружественных и всесторонних отношений между народами.

Таким образом, Урсула фон дер Ляйен стала первой, кто его получил.

Напомним также, что Владимир Зеленский наградил президента Франции Эммануэля Макрона орденом Свободы.

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Европа указ Владимир Зеленский

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