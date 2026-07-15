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В Раде обсуждают новую структуру правительства после отставки: возможны изменения в министерствах

10:28, 15 июля 2026
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По информации из парламентских кругов, до конца дня может быть сформирован пакет кандидатур на должности министров.
В Раде обсуждают новую структуру правительства после отставки: возможны изменения в министерствах
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После отставки Кабинета Министров 14 июля в Верховной Раде начались консультации по формированию нового состава правительства.

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Напомним, что Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра Украины. Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабмина. Решение было принято во время пленарного заседания парламента 14 июля.

По информации из парламентских кругов, до конца дня может быть сформирован пакет кандидатур на должности министров. В то же время в Раде планируют уже в ближайшее время вынести вопрос о назначении нового состава Кабмина.

Среди возможных структурных изменений — разделение отдельных министерств.

В частности, обсуждается разделение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на отдельные ведомства:

  • Министерство экономики и экологии;
  • Министерство аграрной политики, которое может возглавить Тарас Высоцкий.

Также Министерство восстановления могут разделить, отдельно могут создать:

  • Министерство регионов, которое может возглавить Виталий Безгин;
  • Министерство инфраструктуры.

Кроме того, в парламенте обсуждают возможность создания отдельного Министерства по делам внутренне перемещенных лиц.

В то же время среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называют Сергея Корецкого.

Отметим, что пока официальных решений относительно состава нового правительства и кандидатур на должности министров не принято.

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