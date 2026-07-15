От профессора Киево-Могилянской академии до кандидатки в Высший совет правосудия: анализ собеседования Леси Музыки

Академическая этика, декларации и адвокатский статус: что проверял Этический совет в досье Леси Музыки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конкурс в Высший совет правосудия в 2026 году стал очередным этапом проверки того, насколько кандидаты соответствуют высоким стандартам профессиональной этики и добропорядочности. Согласно статье 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», именно Этический совет проводит оценивание кандидатов, анализируя их профессиональную деятельность, репутацию и обстоятельства, которые могут иметь значение для будущего выполнения полномочий члена ВСП.

Собеседование с Лесей Анатольевной Музыкой, доктором юридических наук и профессором НаУКМА, состоявшееся 8 июля 2026 года, стало одним из самых интересных эпизодов конкурса. В отличие от имущественных кейсов других кандидатов, основной фокус внимания здесь был смещен на академическую добропорядочность, конфликт интересов в научной сфере и полноту заполнения деклараций.

Леся Анатольевна Музыка — доктор юридических наук, профессор кафедры частного права Национального университета «Киево-Могилянская академия». Ранее работала доцентом этой же кафедры, преподавала в Академии адвокатуры Украины, проходила службу в органах внутренних дел. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью получила в 2006 году.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов во время собеседования стала научная деятельность кандидатки после начала российской агрессии.

Члены Этического совета обратили внимание на публикацию статьи в российском научном издании в 2017 году, а также на значительное количество русскоязычных источников, использованных при подготовке докторской диссертации.

Кандидатка объяснила, что на момент подготовки научной работы требования Министерства образования и науки фактически стимулировали ученых публиковаться в международных изданиях, а сотрудничество с издательствами стран СНГ тогда оставалось распространенной практикой среди украинских юристов.

Относительно использования русскоязычных источников Леся Музыка отметила, что они применялись преимущественно для анализа исторического развития гражданского права, а также при исследовании нормативной базы государства-агрессора в разделах диссертации, посвященных временно оккупированным территориям и последствиям вооруженной агрессии.

Во время собеседования члены Этического совета сосредоточили внимание не только на самом факте таких публикаций, но и на мотивах их появления, временном контексте и объяснениях кандидатки касательно использования соответствующих источников. В конечном итоге эти объяснения были учтены при принятии окончательного решения.

Отдельный блок вопросов касался защиты докторской диссертации в 2021 году в Институте государства и права имени В. М. Корецкого. Причиной внимания Этического совета стало то, что членом специализированного ученого совета был отец кандидатки.

Леся Музыка объяснила, что ее отец фактически не принимал участия в процедуре защиты, не голосовал за присуждение научной степени и самоустранился от любого влияния на принятие решения. Она также отметила, что выбор именно этого учреждения был обусловлен тогдашними карантинными ограничениями и реформой системы аттестации научных кадров, которая существенно сузила возможности для проведения защит.

Для подтверждения своих объяснений кандидатка предоставила архивные документы и протоколы, которые, по ее мнению, подтверждали отсутствие участия отца в принятии решения по защите диссертации.

Предоставленные документы были учтены Этическим советом при оценивании объяснений кандидатки относительно возможного конфликта интересов.

Во время собеседования члены Совета обратили внимание и на отдельные неточности в декларационных документах кандидатки.

В частности, обсуждались ошибки в регистрационных номерах недвижимости, а также отсутствие информации о сестре-адвокате в декларации родственных связей.

Леся Музыка объяснила, что, заполняя декларацию, руководствовалась собственным толкованием статьи 61 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и считала, что должна указывать только тех родственников, с которыми ее связывает общий быт.

Председательствующий во время собеседования обратил внимание, что декларация родственных связей предусматривает другой подход и требует указания всех лиц, определенных законом, независимо от факта совместного проживания.

Кандидатка признала, что допустила ошибку при заполнении декларации, объяснив ее неправильным толкованием требований законодательства, а не намерением скрыть информацию.

Еще одним направлением проверки стала адвокатская деятельность Леси Музыки.

Члены Совета обратили внимание на отсутствие информации о прохождении повышения квалификации, а также на дисциплинарные обращения, которые ранее рассматривались органами адвокатского самоуправления.

Кандидатка объяснила, что соответствующие трудности возникли из-за длительного конфликта между отдельными региональными советами адвокатов и технических проблем с регистрацией электронного кабинета в Едином реестре адвокатов Украины.

По ее словам, после урегулирования этих вопросов она перешла в другой совет адвокатов, оформила необходимые документы и устранила все недостатки, а дисциплинарные обращения были отозваны после предоставления соответствующих объяснений.

При оценивании этих обстоятельств Этический совет учитывал не только сам факт возникновения проблем, но и дальнейшие действия кандидатки по их устранению.

Практика формирования стандартов добропорядочности

Собеседование Леси Музыки фиксирует стандарты, которые Этический совет применял во время конкурса 2026 года. Совет оценивал не только сам факт наличия ошибки или спорного обстоятельства, но и причины его возникновения, поведение кандидата и готовность подтвердить свои объяснения документами.

Кроме того, академическая деятельность стала полноценным предметом проверки наравне с декларациями и имущественными вопросами. Публикации, выбор научных площадок, использование источников, обстоятельства защиты диссертации и возможные конфликты интересов рассматривались как составляющие оценки профессиональной этики.

Собеседование засвидетельствовало, что отдельные неточности в декларациях сами по себе не всегда являются основанием для негативного решения. Решающее значение имеет то, оставляют ли после объяснений кандидата обоснованные сомнения в его добропорядочности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.