На Львовщине приговорили к 10 годам водителя, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть 17-летнюю девушку

Суд признал виновным 25-летнего жителя Самборского района, который в состоянии алкогольного опьянения смертельно сбил 17-летнюю девушку.

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Во Львовской области водителя приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП с 17-летней девушкой. Кроме того, его на 10 лет лишили права управлять транспортными средствами.

Суд признал виновным 25-летнего жителя Самборского района, который в состоянии алкогольного опьянения смертельно травмировал 17-летнюю девушку и скрылся с места аварии, сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие, ДТП произошло вечером 1 октября 2025 года в селе Верхивцы Самборского района. Управляя автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения, водитель превысил разрешенную скорость и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.

По данным прокуратуры, участок дороги был хорошо освещен, а потерпевшую можно было заблаговременно заметить, поскольку она была одета в заметную одежду и держала в руках телефон с включенным фонариком.

После ДТП мужчина не остановился, не вызвал экстренные службы и оставил пострадавшую без помощи. Позже он спрятал поврежденный автомобиль во дворе знакомого, прикрыл следы столкновения старой одеждой и продолжил употреблять алкоголь, пытаясь создать впечатление, что выпил уже после аварии.

От полученных травм девушка погибла на месте. Ее тело обнаружила мать, которая отправилась на поиски дочери после того, как та не вернулась домой.

Правоохранители в течение нескольких часов установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшей, а также в заведомом оставлении человека в опасности.

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