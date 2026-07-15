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В Киеве с 15 июля подорожал проезд в общественном транспорте: кто имеет право на льготы и скидки

08:40, 15 июля 2026
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С 15 июля проезд в Киеве подорожал до 30 гривен.
В Киеве с 15 июля подорожал проезд в общественном транспорте: кто имеет право на льготы и скидки
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С 15 июля стоимость проезда в общественном транспорте составляет 30 грн. 

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Новая стоимость будет действовать для одной поездки в метро, ​​трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере.

В то же время электронные билеты, приобретенные до 14 июля по старой цене 8 грн, будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки будут аннулированы, а их стоимость будет возвращена на баланс носителя электронного билета.

Кроме того, с 1 августа в столице будет введен новый билет на 90 минут стоимостью 60 грн. Он позволит неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение полутора часов.

При пополнении транспортной карты на большее количество поездок предусмотрены скидки:

10–19 поездок – 28,90 гривны за одну поездку;

20–29 поездок – 27,80 гривны;

30–39 поездок – 26,60 гривны;

40–49 поездок – 25,50 гривны;

50 поездок - 25 гривен.

Одновременно можно будет приобрести не более 50 поездок, а общее количество поездок на транспортной карте не должно превышать 100 поездок.

В Киевской городской государственной администрации заверили, что повышение стоимости проезда не отменяет льготных перевозок. Как и раньше, расходы на бесплатный или льготный проезд соответствующих категорий граждан будут покрываться за счет столичного бюджета.

Кто сохраняет право на льготный проезд в коммунальном транспорте:

  • Ветераны и участники боевых действий: при соответствующем удостоверении.
  • Лица с инвалидностью: в соответствии с условиями для соответствующих групп.
  • Пенсионеры по возрасту: при наличии "Карточки киевлянина".
  • Студенты и ученики: для студентов действует скидка 50% на месячный проездной; для школьников - бесплатный проезд во время учебного года и специальные летние тарифы.
  • Льготные категории социальной защиты: пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории), дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также члены многодетных семей.

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Киев льготы метро

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