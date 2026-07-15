В Киеве с 15 июля подорожал проезд в общественном транспорте: кто имеет право на льготы и скидки
С 15 июля стоимость проезда в общественном транспорте составляет 30 грн.
Новая стоимость будет действовать для одной поездки в метро, трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере.
В то же время электронные билеты, приобретенные до 14 июля по старой цене 8 грн, будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки будут аннулированы, а их стоимость будет возвращена на баланс носителя электронного билета.
Кроме того, с 1 августа в столице будет введен новый билет на 90 минут стоимостью 60 грн. Он позволит неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение полутора часов.
При пополнении транспортной карты на большее количество поездок предусмотрены скидки:
10–19 поездок – 28,90 гривны за одну поездку;
20–29 поездок – 27,80 гривны;
30–39 поездок – 26,60 гривны;
40–49 поездок – 25,50 гривны;
50 поездок - 25 гривен.
Одновременно можно будет приобрести не более 50 поездок, а общее количество поездок на транспортной карте не должно превышать 100 поездок.
В Киевской городской государственной администрации заверили, что повышение стоимости проезда не отменяет льготных перевозок. Как и раньше, расходы на бесплатный или льготный проезд соответствующих категорий граждан будут покрываться за счет столичного бюджета.
Кто сохраняет право на льготный проезд в коммунальном транспорте:
- Ветераны и участники боевых действий: при соответствующем удостоверении.
- Лица с инвалидностью: в соответствии с условиями для соответствующих групп.
- Пенсионеры по возрасту: при наличии "Карточки киевлянина".
- Студенты и ученики: для студентов действует скидка 50% на месячный проездной; для школьников - бесплатный проезд во время учебного года и специальные летние тарифы.
- Льготные категории социальной защиты: пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории), дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также члены многодетных семей.
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