Работник получил травму из-за обстрела: что делать работодателю

Необходимо принять все возможные меры по оказанию помощи пострадавшему, организовать оказание первой домедицинской помощи и, при необходимости, обеспечить его доставку в учреждение здравоохранения.

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Если работник получил травму во время выполнения трудовых обязанностей из-за обстрела, бомбардировки или разрушения предприятия в результате боевых действий, работодатель не имеет права самостоятельно проводить расследование такого случая.

В Госслужбе Украины по вопросам труда напомнили, что все такие несчастные случаи подлежат специальному расследованию в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 17 апреля 2019 года №337. Комиссии по специальному расследованию создаются исключительно приказами Госслужбы по вопросам труда или ее территориальных органов.

До начала специального расследования работодатель должен выполнить ряд обязательных действий. В частности, необходимо принять все возможные меры для оказания помощи пострадавшему, организовать предоставление первой домедицинской помощи и, при необходимости, обеспечить его доставку в учреждение здравоохранения.

Также о несчастном случае следует немедленно сообщить непосредственному руководителю работ, службе охраны труда или другому уполномоченному лицу предприятия, а также работодателю.

Не позднее следующего рабочего дня работодатель должен письменно или по электронной почте подать сообщение о несчастном случае по установленной форме в территориальный орган Госслужбы по вопросам труда, территориальный орган Пенсионного фонда Украины, военную администрацию (военно-гражданскую администрацию, местную госадминистрацию или орган местного самоуправления), а также другие учреждения, определенные Порядком.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», гражданам, чье жилье было повреждено или полностью разрушено из-за российских обстрелов, важно знать о возможности получить государственную компенсацию в рамках программы «єВідновлення».

Подать заявку можно онлайн через портал или приложение «Дія», а также лично — в Центре предоставления административных услуг или через нотариуса. Об этом напоминает Министерство развития общин и территорий Украины.