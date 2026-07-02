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Дом пострадал от обстрела: как получить компенсацию и куда обращаться

18:07, 2 июля 2026
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Украинцы, чье жилье пострадало из-за российских обстрелов, могут получить государственную компенсацию по программе «Восстановление».
Дом пострадал от обстрела: как получить компенсацию и куда обращаться
Фото: ГСЧС
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После очередного ночного массированного удара России по Украине в Киеве и ряде других регионов продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты ГСЧС разбирают завалы, ищут людей под обломками, ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим. В столице в результате обстрела повреждены жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Гражданам, чье жилье было повреждено или полностью разрушено в результате российских обстрелов, важно знать о возможности получить государственную компенсацию в рамках программы «єВідновлення».

Подать заявление можно онлайн через портал или приложение «Дія», а также лично — в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через нотариуса. Об этом напоминает Министерство развития громад и территорий Украины.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

  • убедиться, что жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав;
  • подать информационное сообщение о поврежденном имуществе (через «Дію» или ЦПАУ);
  • открыть специальный банковский счет для проведения ремонта;
  • подать заявление на компенсацию через услугу «єВідновлення» в «Дії», ЦПАУ или через нотариуса;
  • дождаться решения комиссии (до 30 дней на принятие решения) и при необходимости предоставить дополнительные документы.

Если жилье повреждено повторно

В случае повторного повреждения в результате обстрела необходимо подать новое заявление через приложение «Дія»:

  • открыть «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению;
  • указать, что имущество повреждено повторно;
  • подать новое информационное сообщение и новое заявление на компенсацию.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Для этого необходимо:

  • подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію»;
  • проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и при необходимости обновить их;
  • подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦПАУ или нотариуса;
  • дождаться решения комиссии.

Как работают комиссии

По состоянию на сегодняшний день по всей Украине работает около 1000 комиссий в громадах.

Процесс рассмотрения заявления местными комиссиями включает несколько этапов.

1. Подача заявления — через «Дію» или ЦПАУ, после чего оно поступает в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).

2. Рассмотрение заявления комиссией, которое предусматривает:

  • проверку документов;
  • обследование поврежденного жилья;
  • определение суммы компенсации;
  • принятие комиссией решения о предоставлении компенсации и его последующее утверждение органом местного самоуправления или военной администрацией.

Как определяется сумма компенсации

После подтверждения повреждения или уничтожения жилья комиссия:

  • проводит осмотр объекта в присутствии собственника или его представителя;
  • фиксирует повреждения (в том числе с помощью фото);
  • составляет акт обследования и загружает документы в РПУИ;
  • заполняет чек-лист необходимых ремонтных работ для поврежденного жилья;
  • рассчитывает сумму компенсации за уничтоженное жилье.

После этого комиссия принимает окончательное решение — о предоставлении компенсации либо об отказе.

Граждане также могут через «Дію» получить выписку по своему заявлению и просмотреть чек-лист.

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рф Украина война компенсация обстрел єВідновлення Министерство развития общин и территорий

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