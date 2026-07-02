Дом пострадал от обстрела: как получить компенсацию и куда обращаться
После очередного ночного массированного удара России по Украине в Киеве и ряде других регионов продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты ГСЧС разбирают завалы, ищут людей под обломками, ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим. В столице в результате обстрела повреждены жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Гражданам, чье жилье было повреждено или полностью разрушено в результате российских обстрелов, важно знать о возможности получить государственную компенсацию в рамках программы «єВідновлення».
Подать заявление можно онлайн через портал или приложение «Дія», а также лично — в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через нотариуса. Об этом напоминает Министерство развития громад и территорий Украины.
Как получить компенсацию за поврежденное жилье
Чтобы воспользоваться программой, необходимо:
- убедиться, что жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав;
- подать информационное сообщение о поврежденном имуществе (через «Дію» или ЦПАУ);
- открыть специальный банковский счет для проведения ремонта;
- подать заявление на компенсацию через услугу «єВідновлення» в «Дії», ЦПАУ или через нотариуса;
- дождаться решения комиссии (до 30 дней на принятие решения) и при необходимости предоставить дополнительные документы.
Если жилье повреждено повторно
В случае повторного повреждения в результате обстрела необходимо подать новое заявление через приложение «Дія»:
- открыть «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению;
- указать, что имущество повреждено повторно;
- подать новое информационное сообщение и новое заявление на компенсацию.
Как получить компенсацию за уничтоженное жилье
Для этого необходимо:
- подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію»;
- проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и при необходимости обновить их;
- подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦПАУ или нотариуса;
- дождаться решения комиссии.
Как работают комиссии
По состоянию на сегодняшний день по всей Украине работает около 1000 комиссий в громадах.
Процесс рассмотрения заявления местными комиссиями включает несколько этапов.
1. Подача заявления — через «Дію» или ЦПАУ, после чего оно поступает в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).
2. Рассмотрение заявления комиссией, которое предусматривает:
- проверку документов;
- обследование поврежденного жилья;
- определение суммы компенсации;
- принятие комиссией решения о предоставлении компенсации и его последующее утверждение органом местного самоуправления или военной администрацией.
Как определяется сумма компенсации
После подтверждения повреждения или уничтожения жилья комиссия:
- проводит осмотр объекта в присутствии собственника или его представителя;
- фиксирует повреждения (в том числе с помощью фото);
- составляет акт обследования и загружает документы в РПУИ;
- заполняет чек-лист необходимых ремонтных работ для поврежденного жилья;
- рассчитывает сумму компенсации за уничтоженное жилье.
После этого комиссия принимает окончательное решение — о предоставлении компенсации либо об отказе.
Граждане также могут через «Дію» получить выписку по своему заявлению и просмотреть чек-лист.
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