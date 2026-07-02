Украинцы, чье жилье пострадало из-за российских обстрелов, могут получить государственную компенсацию по программе «Восстановление».

Фото: ГСЧС

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После очередного ночного массированного удара России по Украине в Киеве и ряде других регионов продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты ГСЧС разбирают завалы, ищут людей под обломками, ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим. В столице в результате обстрела повреждены жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Гражданам, чье жилье было повреждено или полностью разрушено в результате российских обстрелов, важно знать о возможности получить государственную компенсацию в рамках программы «єВідновлення».

Подать заявление можно онлайн через портал или приложение «Дія», а также лично — в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через нотариуса. Об этом напоминает Министерство развития громад и территорий Украины.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

убедиться, что жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав;

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе (через «Дію» или ЦПАУ);

открыть специальный банковский счет для проведения ремонта;

подать заявление на компенсацию через услугу «єВідновлення» в «Дії», ЦПАУ или через нотариуса;

дождаться решения комиссии (до 30 дней на принятие решения) и при необходимости предоставить дополнительные документы.

Если жилье повреждено повторно

В случае повторного повреждения в результате обстрела необходимо подать новое заявление через приложение «Дія»:

открыть «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению;

указать, что имущество повреждено повторно;

подать новое информационное сообщение и новое заявление на компенсацию.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Для этого необходимо:

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію»;

проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и при необходимости обновить их;

подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦПАУ или нотариуса;

дождаться решения комиссии.

Как работают комиссии

По состоянию на сегодняшний день по всей Украине работает около 1000 комиссий в громадах.

Процесс рассмотрения заявления местными комиссиями включает несколько этапов.

1. Подача заявления — через «Дію» или ЦПАУ, после чего оно поступает в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).

2. Рассмотрение заявления комиссией, которое предусматривает:

проверку документов;

обследование поврежденного жилья;

определение суммы компенсации;

принятие комиссией решения о предоставлении компенсации и его последующее утверждение органом местного самоуправления или военной администрацией.

Как определяется сумма компенсации

После подтверждения повреждения или уничтожения жилья комиссия:

проводит осмотр объекта в присутствии собственника или его представителя;

фиксирует повреждения (в том числе с помощью фото);

составляет акт обследования и загружает документы в РПУИ;

заполняет чек-лист необходимых ремонтных работ для поврежденного жилья;

рассчитывает сумму компенсации за уничтоженное жилье.

После этого комиссия принимает окончательное решение — о предоставлении компенсации либо об отказе.

Граждане также могут через «Дію» получить выписку по своему заявлению и просмотреть чек-лист.

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