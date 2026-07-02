Последний шанс сохранить бронирование до 10 августа: бизнес имеет всего месяц для подтверждения зарплат

До 10 августа критически важные предприятия должны подать подтверждающие документы, иначе с 1 сентября их работники могут потерять отсрочки — новые предложения Минэкономики.

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Система бронирования сейчас находится в состоянии постоянных изменений. После недавнего обновления правил в мае 2026 года, внесенных постановлением Кабмина № 692, порядок бронирования может подвергнуться очередным изменениям. Главной идеологией изменений является переход от формальной «критичности» к реальным экономическим показателям, в частности через уровень заработной платы работников. По состоянию на июль 2026 года количество забронированных лиц в Украине превысило показатели прошлого года на 300 тысяч, что заставило правительство пересмотреть отраслевые и региональные критерии.

Основные положения проекта Минэкономики

Проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановления КМУ от 27 января 2023 г. № 76 и от 30 мая 2026 г. № 692» был подготовлен Министерством экономики Украины. Непосредственным разработчиком документа выступил Департамент экономики безопасности и обороны Минэкономики под руководством Сергея Сметанича.

Зарплатный критерий для предприятий не меняется. Как и ранее, для подтверждения статуса критически важного средняя заработная плата должна составлять не менее трех минимальных зарплат (для предприятий в зонах боевых действий — 2,5 минимальной зарплаты).

В то же время проект устанавливает новую обязанность: до 10 августа 2026 года предприятия должны подать справку о средней заработной плате и налоговый расчет за последний календарный месяц. В случае невыполнения этих требований решения о признании предприятия критически важным и предоставленные работникам отсрочки потеряют силу с 1 сентября 2026 года.

Критические дедлайны: 10 августа и 1 сентября

До 10 августа 2026 года предприятия, которые уже имеют статус критически важных, должны подать справку о средней зарплате и налоговый расчет (ЕСВ/НДФЛ) за последний месяц. Если эти документы подтверждают соответствие новым критериям, статус и отсрочки сохраняются до конца срока, на который они были выданы.

До 1 сентября 2026 года все действующие решения о признании предприятий критически важными, которые не были подтверждены новыми справками, теряют силу. Соответственно, аннулируются и отсрочки работников таких предприятий.

Новые правила для совместителей

Военнообязанные, работающие по совместительству, теперь учитываются в 50-процентной квоте бронирования только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений является наибольшим.

Цифровизация через «Дію»

Государственные органы получат доступ к сведениям о количестве забронированных и лимитах предприятий в режиме реального времени, а Минобороны автоматически будет вносить данные об отсрочках в реестр «Обериг».

Расширение перечня «неприкосновенных» отраслей

Несмотря на общее ужесточение требований, правительство расширяет перечень организаций, которые могут бронировать 100% персонала или работать по упрощенным критериям.

Добавлены операторы систем распределения, угледобывающие предприятия, а также компании, предоставляющие услуги по энергообеспечению (производство и поставка тепла/воды), если их учредителями являются структуры с долей государства более 90%.

Бронирование доступно для производителей беспилотных систем, компаний, занимающихся РЭБ, а также организаций, обучающих внешних пилотов БпЛА (при условии подготовки более 100-200 специалистов в год).

Юридические лица, закупающие товары для ВСУ на сумму более 10 млн грн за последние 12 месяцев на одного забронированного, также получают право на статус критически важных.

Предложенные изменения свидетельствуют о переходе к модели бронирования за деньги в завуалированной форме.

Необходимость подать отчеты до 10 августа создает большую нагрузку на бухгалтерию и HR-департаменты. Нарушение сроков подачи справок приведет к потере брони для всего персонала уже с 1 сентября.

Во время пленарного заседания ВР выступил министр экономики Алексей Соболев, который обосновал необходимость изменений существенным ростом количества забронированных — за последний год прирост составил более 300 тысяч человек.

Пересмотр критериев необходим из-за потребности Вооруженных Сил в человеческом ресурсе и роста средней зарплаты в стране.

Несмотря на значительное сопротивление части депутатов касательно финансовых требований к малому бизнесу, правительство продолжает внедрять модель, где приоритет в бронировании отдается предприятиям с высоким уровнем официальных заработных плат и прозрачной отчетностью.

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