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Езда на квадроцикле может обойтись в 40 800 грн: за что штрафуют водителей и что хотят запретить в 2026 году

17:49, 2 июля 2026
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Если квадроцикл используется на дорогах общего пользования, его водитель должен придерживаться Правил дорожного движения, иметь водительские права соответствующей категории и необходимые документы, а за нарушение предусмотрена ответственность.
Езда на квадроцикле может обойтись в 40 800 грн: за что штрафуют водителей и что хотят запретить в 2026 году
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Управление квадроциклом в Украине не освобождает водителя от соблюдения Правил дорожного движения. Если транспортное средство используется на дорогах общего пользования, к его водителю применяются те же нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях, что и к другим участникам дорожного движения.

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Когда нужны права

Если квадроцикл выезжает на дороги общего пользования, водитель должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Чаще всего для квадроциклов требуется категория B1, однако для отдельных моделей могут применяться другие категории в зависимости от технических характеристик и документов на транспортное средство.

Какие штрафы грозят водителям квадроциклов

Если квадроцикл используется на дорогах общего пользования, к его водителю применяются общие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, за непредъявление водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или полиса обязательного страхования предусмотрен штраф 425 грн (часть 1 статьи 126 КУоАП).

Управление квадроциклом без права управления транспортным средством соответствующей категории влечет за собой штраф 3 400 грн (часть 2 статьи 126 КУоАП).

За управление транспортным средством после лишения права управления предусмотрен штраф 20 400 грн (часть 4 статьи 126 КУоАП).

За повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частями второй — четвертой статьи 126 КУоАП, штраф составляет 40 800 грн. Кроме того, суд может лишить права управления транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет, а в случаях, предусмотренных законом, применить возмездное изъятие транспортного средства (часть 5 статьи 126 КУоАП).

Какие ограничения предлагают ввести

В Украине предлагают ввести полный запрет на использование внедорожников, квадроциклов, багги, эндуро-мотоциклов и другого транспорта повышенной проходимости вне дорог общего пользования на территории природно-заповедного фонда Карпатского региона.

Авторы инициативы отмечают, что бесконтрольное движение такой техники наносит существенный вред окружающей среде, приводит к разрушению горных экосистем, негативно влияет на растительный и животный мир, а также создает угрозу для туристических маршрутов и рекреационных территорий.

Помимо введения запрета, предлагается усилить ответственность за нарушение установленных ограничений, усовершенствовать механизмы контроля за их соблюдением и предусмотреть исключения для транспортных средств, используемых при выполнении служебных, спасательных или хозяйственных задач.

Соответствующая петиция №41/010204-26эп «О полном запрете джипинга, эндуро-мотоспорта и использования других транспортных средств повышенной проходимости вне дорог общего пользования в заповедных зонах Карпатского региона» зарегистрирована и направлена в Кабинет Министров Украины.

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ПДД закон Украина водительские права штраф / штрафы

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