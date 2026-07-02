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Їзда на квадроциклі може обійтися у 40 800 грн: за що штрафують водіїв і що хочуть заборонити у 2026 році

17:49, 2 липня 2026
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Якщо квадроцикл використовується на дорогах загального користування, його водій повинен дотримуватися Правил дорожнього руху, мати посвідчення водія відповідної категорії та необхідні документи, а за порушення передбачена відповідальність.
Їзда на квадроциклі може обійтися у 40 800 грн: за що штрафують водіїв і що хочуть заборонити у 2026 році
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В Україні керування квадроциклом не звільняє водія від дотримання Правил дорожнього руху. Якщо транспортний засіб використовується на дорогах загального користування, до його водія застосовуються ті самі норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, що й до інших учасників дорожнього руху.

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Коли потрібні права

Якщо квадроцикл виїжджає на дороги загального користування, водій повинен мати посвідчення відповідної категорії. Найчастіше для квадроциклів необхідна категорія B1, однак для окремих моделей можуть застосовуватися інші категорії залежно від технічних характеристик та документів на транспортний засіб.

Які штрафи загрожують водіям квадроциклів

Якщо квадроцикл використовується на дорогах загального користування, до його водія застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, за непред'явлення посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або поліса обов'язкового страхування передбачено штраф 425 грн (частина 1 статті 126 КУпАП).

Керування квадроциклом без права керування транспортним засобом відповідної категорії тягне за собою штраф 3 400 грн (частина 2 статті 126 КУпАП).

За керування транспортним засобом після позбавлення права керування передбачено штраф 20 400 грн (частина 4 статті 126 КУпАП).

За повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою — четвертою статті 126 КУпАП, штраф становить 40 800 грн. Крім того, суд може позбавити права керування транспортними засобами на строк від 5 до 7 років, а у випадках, передбачених законом, застосувати оплатне вилучення транспортного засобу (частина 5 статті 126 КУпАП).

Які обмеження пропонують запровадити

В Україні пропонують запровадити повну заборону на використання позашляховиків, квадроциклів, баггі, ендуро-мотоциклів та іншого транспорту підвищеної прохідності поза дорогами загального користування в межах природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

Автори ініціативи наголошують, що безконтрольний рух такої техніки завдає істотної шкоди довкіллю, руйнує гірські екосистеми, негативно впливає на рослинний і тваринний світ, а також становить загрозу для туристичних маршрутів і рекреаційних територій.

Крім запровадження заборони, пропонується посилити відповідальність за порушення встановлених обмежень, удосконалити механізми контролю за їх дотриманням та передбачити винятки для транспортних засобів, що використовуються під час виконання службових, рятувальних або господарських завдань.

Відповідну петицію №41/010204-26еп «Про повну заборону джипінгу, ендуро-мотоспорту та використання інших транспортних засобів підвищеної прохідності поза дорогами загального користування в заповідних зонах Карпатського регіону» зареєстровано на адресу Кабінету Міністрів України.

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ПДР закон Україна посвідчення водія штраф

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