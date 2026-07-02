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Суд ЄС підтвердив штраф у понад 4, 125 млрд євро для Google у справі про Android

17:31, 2 липня 2026
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Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію Google та залишив у силі штраф за порушення антимонопольного законодавства.
Суд ЄС підтвердив штраф у понад 4, 125 млрд євро для Google у справі про Android
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Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію компанії Google та підтвердив штраф у розмірі 4,125 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства, пов’язаного з операційною системою Android. Як пише Politico, таке рішення стало перемогою Європейської комісії в одній з її найтриваліших антимонопольних справ проти великої технологічної компанії.

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Суд залишив у силі рішення нижчої інстанції

Суд ЄС підтвердив рішення суду нижчої інстанції, ухвалене у 2022 році, яке переважно підтримало висновок Європейської комісії про те, що Google зловживав своїм домінуючим становищем.

За висновком Комісії, компанія встановлювала обмеження для виробників смартфонів, які використовують операційну систему Android, а також для операторів мобільних мереж, щоб захистити домінування власних сервісів Google Search і Chrome.

Раніше Єврокомісія наклала на компанію штраф у розмірі 4,34 млрд євро. Після перегляду справи суд першої інстанції зменшив його до 4,125 млрд євро. Саме ця сума остаточно залишилася чинною.

Позиція Google

У Google заявили, що рішення суду «не визнає наших значних інвестицій у забезпечення відкритості, сумісності та безкоштовності Android».

Компанія також наголосила, що виконала початкові вимоги Європейської комісії, висунуті у 2018 році, та залишається зосередженою на подальших інноваціях і забезпеченні відкритості для користувачів, партнерів і розробників.

У чому полягали претензії Єврокомісії

В основі справи були угоди, які зобов'язували виробників смартфонів, що хотіли отримати доступ до магазину застосунків Google Play, попередньо встановлювати Google Search і браузер Chrome.

Європейська комісія вважала, що такі умови ускладнювали конкуренцію для інших пошукових систем і браузерів.

Яке значення має рішення суду

Рішення завершує одну з найважливіших антимонопольних справ періоду, коли єврокомісаром з питань конкуренції була Маргрете Вестагер, та підтверджує застосування Єврокомісією традиційного антимонопольного законодавства для боротьби з ринковою владою цифрових платформ.

Очікується, що це рішення також вплине на майбутні справи щодо зловживання домінуючим становищем відповідно до статті 102 законодавства ЄС, зокрема під час оцінки практики нав'язування пов'язаних продуктів і послуг на цифрових ринках.

Попри те, що Європейський Союз дедалі активніше застосовує Закон про цифрові ринки для регулювання діяльності великих онлайн-платформ, це рішення стало ще одним судовим підтвердженням правових принципів, на яких ґрунтувалися попередні антимонопольні заходи Брюсселя щодо великих технологічних компаній.

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суд ЄС Google Android

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