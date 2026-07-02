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Кількість заброньованих чоловіків за рік зросла на 300 тисяч — уряд вводить три ключові зміни

13:05, 2 липня 2026
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У сотень тисяч чоловіків може зникнути бронювання від мобілізації, якщо їм не піднімуть зарплату.
Кількість заброньованих чоловіків за рік зросла на 300 тисяч — уряд вводить три ключові зміни
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Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників в економіці України зросла на 300 тисяч.

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Водночас паралельно зі зростанням кількості заброньованих працівників в Україні також збільшилася кількість підприємств, визнаних критично важливими для економіки. За цей період їх стало більше на близько 9 тисяч.

За словами Соболева, значну частку приросту становлять працівники прифронтових регіонів. Після дозволу на бронювання 100% персоналу кількість заброньованих у цих областях зросла вдвічі — до приблизно 100 тисяч осіб.

За Мінекономіки, критичні підприємства наразі забезпечують близько 60% надходжень бізнесу.

Окрім того, Олексій Соболев звернув увагу на те, що чинні підходи до бронювання працівників востаннє комплексно переглядалися понад півтора року тому — у грудні 2024 року. За його словами, в умовах повномасштабної війни такий період є надто тривалим.

Він зазначив, що ухвалена урядом у червні постанова містить три ключові зміни: оновлення критеріїв щодо рівня заробітної плати, коригування секторальних вимог та зміну підходу до розрахунку квоти для сумісників.

Зокрема, підвищено відповідний зарплатний критерій до трьох мінімальних заробітних плат — 25,9 тис. грн. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, цей показник залишився без змін — 21,6 тис. грн.

Крім того, профільні органи влади мають переглянути галузеві та регіональні критерії з урахуванням потреб оборонного сектору та критичної інфраструктури. Наразі вже затверджено 15 відповідних наказів міністерств, решту планують оприлюднити до кінця тижня.

За оцінками міністра, оновлення критеріїв може зачепити близько 20% підприємств.

Щодо змін щодо працівників-сумісників, то тепер вони враховуватимуться у квоті 50% лише за одним місцем роботи — тим, де трудові відносини є найдовшими.

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