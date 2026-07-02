Не прийшов за бойовою повісткою: суд покарав чоловіка, який вважав себе «тягарем для ЗСУ»

Наразі чоловік офіційно працює електрогазозварником на підприємстві критичної інфраструктури та має офіційне бронювання від мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гадяцький районний суд Полтавської області розглянув справу про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. З урахуванням обставин справи, суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Обставини справи

Згідно з матеріалами провадження № 526/3850/24, у серпні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до служби. 12 серпня він особисто під розписку отримав бойову повістку з вимогою з’явитися 29 серпня о 21:00 для подальшого направлення до військової частини. У визначений час до територіального центру комплектування чоловік не з’явився та про причини не повідомив.

Під час судового засідання, що відбулося 3 червня 2026 року, обвинувачений визнав вину у повному обсязі та щиро розкаявся. Він пояснив, що з дитинства має повну глухоту на одне вухо, а іншим чує приблизно на третину. За його словами, через відсутність групи інвалідності ВЛК визнала його придатним, однак він вважає, що через стан здоров’я не зможе ефективно сприймати команди та міг би стати «тягарем для військових».

Також чоловік повідомив суду, що працює електрогазозварником на підприємстві критичної інфраструктури та має офіційне бронювання від мобілізації. Крім того, він регулярно здійснює добровільні фінансові внески на потреби Збройних Сил України, вважаючи, що може принести більше користі, перебуваючи на роботі, ніж бути «тягарем для військових». Під час розгляду справи суд також зафіксував прояви вродженої глухоти обвинуваченого.

Рішення суду

Суд визнав винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Водночас, призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховував, що вчинене особою кримінальне правопорушення відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином та особу обвинуваченого, який за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має повнолітню дитину, яка навчається і здобуває професію, працює на обʼєкті критичної інфраструктури, заброньований, має самостійний заробіток, здійснив та продовжує здійснювати донати для потреб ЗСУ, з дитинства має вроджену ваду правого вуха, встановлені діагнози, повʼязані з глухотою, в звʼязку з чим визнаний обмежено придатним до військової служби, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, тому вважає, що йому слід призначити покарання по нижній межі санкції статті.

Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік. Протягом цього періоду засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність мобілізації військовозобов’язаного, який стверджував, що під час проходження військово-лікарської комісії його фактично не оглядали лікарі, не дали можливості надати медичні документи та без належного обстеження визнали придатним до військової служби. Суд дійшов висновку, що накази про призов і зарахування до військової частини є похідними від постанови ВЛК про придатність, а оскільки ця постанова залишалася чинною і не була скасована чи визнана незаконною, підстав для скасування відповідних наказів немає.