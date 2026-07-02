Не пришел за боевой повесткой: суд наказал мужчину, считавшего себя «обузой для ВСУ»

В настоящее время мужчина официально работает электрогазосварщиком на предприятии критической инфраструктуры и имеет официальное бронирование от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гадячский районный суд Полтавской области рассмотрел дело об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. С учетом обстоятельств дела суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

Обстоятельства дела

Согласно материалам производства № 526/3850/24, в августе 2024 года обвиняемый прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно годным к службе. 12 августа он лично под расписку получил боевую повестку с требованием явиться 29 августа в 21:00 для дальнейшего направления в воинскую часть. В назначенное время в территориальный центр комплектования мужчина не явился и о причинах не сообщил.

Во время судебного заседания, состоявшегося 3 июня 2026 года, обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся. Он пояснил, что с детства имеет полную глухоту на одно ухо, а другим слышит примерно на треть. По его словам, из-за отсутствия группы инвалидности ВВК признала его годным, однако он считает, что из-за состояния здоровья не сможет эффективно воспринимать команды и мог бы стать «обузой для военных».

Также мужчина сообщил суду, что работает электрогазосварщиком на предприятии критической инфраструктуры и имеет официальную бронь от мобилизации. Кроме того, он регулярно делает добровольные финансовые взносы на нужды Вооружённых сил Украины, считая, что может принести больше пользы, оставаясь на работе, чем быть «обузой для военных». В ходе рассмотрения дела суд также зафиксировал проявления врождённой глухоты у обвиняемого.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд учел, что совершенное преступление в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к категории нетяжких. Также суд принял во внимание личность обвиняемого: по месту жительства и работы он характеризуется положительно, имеет совершеннолетнего ребенка, который получает образование и осваивает профессию, работает на объекте критической инфраструктуры, имеет официальную бронь от мобилизации, самостоятельно зарабатывает на жизнь, осуществлял и продолжает осуществлять добровольные пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того, с детства он имеет врожденный дефект правого уха, страдает заболеваниями, связанными с глухотой, в связи с чем был признан ограниченно годным к военной службе. На учете у психиатра и нарколога не состоит. Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу о необходимости назначить наказание в минимальных пределах санкции статьи.

Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины мужчина был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год. В течение этого периода осужденный обязан периодически являться в органы пробации для регистрации, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Второй апелляционный административный суд подтвердил законность мобилизации военнообязанного, который утверждал, что при прохождении военно-врачебной комиссии его фактически не осматривали врачи, не дали возможности предоставить медицинские документы и без надлежащего обследования признали годным к военной службе. Суд пришёл к выводу, что приказы о призыве и зачислении в воинскую часть являются производными от заключения ВВК о годности, а поскольку это заключение оставалось действующим и не было отменено или признано незаконным, оснований для отмены соответствующих приказов нет.