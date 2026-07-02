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Правительство выделило более 8 млрд грн на сектор безопасности: сколько получат СБУ, ГУР и другие ведомства

17:13, 2 июля 2026
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Кабмин обнародовал распределение бюджетных средств между пятью силовыми структурами и определил направления их использования.
Правительство выделило более 8 млрд грн на сектор безопасности: сколько получат СБУ, ГУР и другие ведомства
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Кабинет Министров распределил часть бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством финансов в 2026 году для сектора безопасности и обороны, в сумме 8 млрд 280 млн 469,1 тыс. грн.

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Соответствующее распоряжение от 1 июля 2026 года № 640-р опубликовано на Правительственном портале.

Как распределили средства

Согласно документу, средства общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе «Резерв средств для сектора безопасности и обороны» распределены между пятью ведомствами.

Наибольшее финансирование получила Служба безопасности Украины — 4 млрд 693 млн 838,5 тыс. грн.

Главному управлению разведки Министерства обороны выделили 2 млрд 350 млн 477,1 тыс. грн.

Службе внешней разведки направили 510 млн 800 тыс. грн.

Управление государственной охраны получило 413 млн 142,9 тыс. грн.

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины выделили 312 млн 210,6 тыс. грн.

На что будут использованы средства

Главное управление разведки Министерства обороны направит средства на выплату денежного довольствия военнослужащим в сумме 1 млрд 160 млн 477,1 тыс. грн, оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 100 млн грн, закупку горюче-смазочных материалов — 150 млн грн, а также закупку средств разведки — 940 млн грн.

Служба безопасности Украины направит средства на выполнение оперативно-боевых задач подразделениями СБУ, в частности региональными подразделениями Центра специальных операций «А». Из общей суммы 1 млрд 905 млн 938,5 тыс. грн будет направлено на денежное обеспечение военнослужащих, 25 млн грн — на выплату единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащих, 85 млн грн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, 873 млн 700 тыс. грн — на закупку горюче-смазочных материалов, 1 млрд 380 млн 200 тыс. грн — на закупку вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и комплектующих к ним, еще 424 млн грн — на другие задачи.

Управление государственной охраны направит 304 млн 349,9 тыс. грн на выплату денежного довольствия военнослужащим, 18 млн 300 тыс. грн — на материально-техническое обеспечение, 76 млн 300 тыс. грн — на закупку военной и специальной техники, еще 14 млн 193 тыс. грн — на другие направления.

Служба внешней разведки потратит 208 млн 300 тыс. грн на денежное довольствие военнослужащих, 10 млн 400 тыс. грн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, а 292 млн 100 тыс. грн — на развитие систем технической разведки.

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины направит все 312 млн 210,6 тыс. грн на выплату денежного довольствия военнослужащим.

Что еще предусматривает распоряжение

В документе также поручено Министерству финансов обеспечить внесение в установленном порядке изменений в расписание государственного бюджета, связанных с распределением этих бюджетных ассигнований.

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СБУ Кабинет Министров Украины Служба внешней разведки Минобороны ГУР МО

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