Правила отчетности негосударственных пенсионных фондов обновили: что и когда изменится

Документ определяет перечень, порядок и сроки представления администраторами негосударственных пенсионных фондов отчетных данных.

Фото: mind.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что утвердила новые правила, по которым администраторы негосударственных пенсионных фондов (далее — НПФ) должны отчитываться перед Комиссией. Это сделает их работу более прозрачной и защитит права людей, которые накапливают пенсию.

Документ определяет перечень, порядок, сроки представления администраторами НПФ отчетных данных — как Комиссии, так и советам тех пенсионных фондов, с которыми они работают, а также особенности их обнародования. Отчетность разделили на две части: данные о самих администраторах и данные о работе каждого пенсионного фонда.

Еще одна норма касается взаимодействия администратора с советом пенсионного фонда. Теперь четко определено, как совет должен информировать администратора о заключении, продлении или расторжении договоров, предусмотренных Законом о негосударственном пенсионном обеспечении.

Новые правила вступят в силу с первого октября 2026 года.

Что это дает участникам рынка

Государство сможет проще и эффективнее контролировать работу негосударственных пенсионных фондов, а сами фонды получат понятные и четкие правила отчетности без лишней путаницы. В то же время люди, которые откладывают деньги на пенсию, смогут легко в любой момент проверить результаты работы фондов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.