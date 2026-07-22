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Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: обсудили вопрос прекращения войны — Axios

19:34, 22 июля 2026 35
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Стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны.
Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: обсудили вопрос прекращения войны — Axios
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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

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По информации источника, знакомого с ходом разговора, стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на данный момент не установлен никакой крайний срок для завершения российско-украинской войны.

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США россия война Владимир Зеленский

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