Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: обсудили вопрос прекращения войны — Axios

Стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

По информации источника, знакомого с ходом разговора, стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на данный момент не установлен никакой крайний срок для завершения российско-украинской войны.

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