Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: обсудили вопрос прекращения войны — Axios
19:34, 22 июля 2026 35
Стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
По информации источника, знакомого с ходом разговора, стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на данный момент не установлен никакой крайний срок для завершения российско-украинской войны.
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