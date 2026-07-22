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В метро могут не пустить с чемоданом без оплаты: что делать пассажирам

19:26, 22 июля 2026 98
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В киевском метро не весь багаж можно провозить бесплатно.
В метро могут не пустить с чемоданом без оплаты: что делать пассажирам
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Поскольку сезон летних отпусков в разгаре, все больше пассажиров путешествует с чемоданами. В то же время в КП «Киевский метрополитен» напоминают, что не все чемоданы можно провозить бесплатно, и если вас задерживают на турникете, то багаж подлежит оплате.

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Вещи, которые перевозят пассажиры, можно условно разделить на три категории: багаж, длинномерные предметы и габаритные вещи. На контрольном пункте сотрудник визуально определяет багаж — это ручная кладь или длинномерный предмет. А при необходимости проводит замеры.

Бесплатно можно перевозить:

  • багаж (чемоданы, контейнеры, клетки, детские самокаты), который не превышает в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота);
  • длинномерные предметы (удочки, карнизы, плинтусы, саженцы деревьев), которые не превышают 150 см;
  • габаритные вещи (канцелярские тубусы, рулоны, обои, дорожки, линолеум) диаметром до 10 см и до 100 см высотой.

Багаж подлежит оплате:

  • если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа за одну поездку;
  • если пассажир имеет право льготного проезда в метрополитене, он обязан оплатить перевозку своего багажа.

Запрещено перевозить:

  • багаж, который имеет габариты в сумме трех измерений более 200 см;
  • длинномерные предметы, превышающие 220 см;
  • габаритные вещи (рулоны), размеры которых превышают диаметр 15 см и длину 170 см.

Как отмечается, размер багажа ограничен исключительно из соображений безопасности, ведь многие станции метро оборудованы эскалаторами. Также следует учитывать небольшие габариты вагона и пересадочные узлы с большим пассажиропотоком.

Багаж обязательно должен быть в надлежащей упаковке: чехле, коробке, стрейч-пленке, полиэтиленовом пакете и т.п. Отсутствие упаковки — одна из самых распространенных ошибок при перевозке багажа или ручной клади.

Кроме привычных чемоданов, пассажиры столичного метро время от времени перевозят и довольно нетипичные вещи: линолеум, автомобильные бамперы, металлические бочки, матрасы, телевизоры, мини-холодильники, растения различных видов. Независимо от того, что именно перевозит пассажир, все вещи должны соответствовать установленным требованиям по габаритам и быть надлежащим образом упакованы.

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Киев метро

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