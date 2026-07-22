КСУ обнародовал решение относительно гарантий апелляционного обжалования для защиты имущественных прав на стадии досудебного расследования

КСУ признал неконституционным отсутствие права на апелляционное обжалование отказа в возврате временно изъятого имущества.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Второй сенат Конституционного Суда Украины 21 июля на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 8-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Гудиренко Сергея Владимировича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Судья-докладчик по делу — Олег Первомайский.

Согласно части третьей статьи 307 Кодекса, «определение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие следователя, дознавателя или прокурора не может быть обжаловано, кроме определения об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства, жалобы на отказ следователя, прокурора в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства по основаниям, определенным пунктом 9¹ части первой статьи 284 настоящего Кодекса, об отмене сообщения о подозрении и отказе в удовлетворении жалобы на сообщение о подозрении».

В статье 309 Кодекса определены определения следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, в частности установлен перечень определений следственного судьи (часть первая), а также предусмотрено, что «во время досудебного расследования также могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на постановление о закрытии уголовного производства или на решение следователя, прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства на основании пункта 9¹ части первой статьи 284 настоящего Кодекса, об отмене сообщения о подозрении или отказе в удовлетворении жалобы на сообщение о подозрении, о возвращении жалобы на решения, действия или бездействие следователя, прокурора либо об отказе в открытии производства по ней» (часть вторая).

Анализируя положения части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Кодекса в аспекте установления ими правомерной цели ограничения права на обжалование в апелляционном порядке во время досудебного расследования определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя, прокурора, заключающееся в невозвращении временно изъятого имущества согласно требованиям статьи 169 Кодекса, Конституционный Суд Украины акцентировал внимание на следующем.

Государство имеет пространство усмотрения относительно урегулирования законом уголовных процессуальных отношений по реализации права на обжалование в апелляционном порядке процессуальных судебных решений, которыми разрешаются отдельные вопросы уголовного производства. Урегулируя эти отношения, Верховная Рада Украины должна соблюдать ценности, принципы и предписания Конституции Украины.

Государство, выполняя свою главную обязанность — утверждение и обеспечение прав и свобод человека — и поддерживая действенность принципа верховенства права (правовладия), должно не только воздерживаться от применения чрезмерных средств вмешательства в право собственности и иное добросовестное владение, но и принять надлежащие меры для обеспечения возможности свободно и по собственному усмотрению осуществлять их каждому, кто находится под его юрисдикцией, с учетом пределов осуществления таких прав, установленных законом, предписания которого соответствуют принципу юридической определенности, направлены на достижение правомерной цели и являются соразмерными.

Лицо, у которого временно изъято имущество и в отношении которого отсутствует определение следственного судьи об аресте имущества в соответствии с предписаниями Кодекса, имеет право подать следственному судье жалобу на решение, действия или бездействие следователя либо прокурора, заключающиеся в невозвращении временно изъятого имущества согласно требованиям статьи 169 настоящего Кодекса, и в случае вынесения следственным судьей определения об отказе в удовлетворении такой жалобы — право подать возражения против этого определения следственного судьи во время подготовительного производства в суде.

Однако возможность реализации лицом права на подачу возражений против определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя или прокурора, заключающееся в невозвращении в соответствии со статьей 169 Кодекса временно изъятого имущества, зависит от факта завершения досудебного расследования и не зависит от решений и действий этого лица, поскольку согласно предписаниям Кодекса лицо, у которого временно изъято имущество, сможет подать возражения против определения следственного судьи только после завершения досудебного расследования.

В течение всего этого времени лицо, имущество которого временно изъято на основании предписаний Кодекса, также лишено правомочий владения, пользования и распоряжения им, гарантированных статьей 41 Конституции Украины.

Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины считает, что установленные пунктом 1 части первой статьи 303, частью третьей статьи 309 Кодекса составляющие механизма судебного контроля за правомерностью вмешательства в права лица во время досудебного расследования, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, не обеспечивают действенной и эффективной защиты конституционных прав, гарантированных Конституцией Украины.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что часть третья статьи 307, части первая, вторая статьи 309 Кодекса противоречат предписаниям части второй статьи 3, части первой статьи 8, частей первой, третьей статьи 41, частей первой, второй статьи 55, пункта 8 части второй статьи 129 Конституции Украины.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть третью статьи 307, части первую, вторую статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины в той части, в которой они не предусматривают право на апелляционное обжалование во время досудебного расследования определения следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя или прокурора, заключающееся в невозвращении временно изъятого имущества согласно требованиям статьи 169 настоящего Кодекса.

Часть третья статьи 307, части первая, вторая статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины, признанные неконституционными в указанном аспекте, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины настоящего Решения.

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