Подделывали права, голограммы и печати ТЦК в гараже — в Закарпатье разоблачили подпольное производство

39-летний уроженец Ужгорода производил подделки, а двое его сообщников искали клиентов, принимали заказы и передавали их исполнителю.

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На Закарпатье правоохранители разоблачили подпольную мастерскую, где изготавливали и продавали поддельные документы. По данным следствия, в обычном гараже печатали фальшивые водительские удостоверения с имитацией голограмм, свидетельства о рождении и другие официальные документы, в том числе европейского образца.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, во время проведения обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления подделок, голографические элементы, готовые фальшивые документы, а также около 60 клише печатей и штампов государственных органов.

Среди изъятого были клише учреждений ТЦК, дипломатических представительств, ГСЧС, МСЭК, министерств и частных нотариусов.

По версии следствия, организатором изготовления подделок был 39-летний уроженец Ужгорода. Двое его сообщников, как считают правоохранители, занимались поиском клиентов, принимали заказы и передавали их исполнителю.

Стоимость одного фальшивого водительского удостоверения составляла от 20 до 25 тысяч гривен.

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры сообщили троим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский районный суд города Полтавы признал виновным мужчину, который подделал документы о составе семьи и свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это ему назначили штраф.