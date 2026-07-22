Підробляли права, голограми та печатки ТЦК у гаражі — на Закарпатті викрили підпільне виробництво

39-річний уродженець Ужгорода виготовляв підробки, а двоє його спільників шукали клієнтів, приймали замовлення та передавали їх виконавцю.

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На Закарпатті правоохоронці викрили підпільну майстерню, де виготовляли та продавали підроблені документи. За даними слідства, у звичайному гаражі друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голограм, свідоцтва про народження та інші офіційні документи, зокрема європейського зразка.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, під час проведення обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення підробок, голографічні елементи, готові фальшиві документи, а також близько 60 кліше печаток і штампів державних органів.

Серед вилученого були кліше установ ТЦК, дипломатичних представництв, ДСНС, МСЕК, міністерств та приватних нотаріусів.

За версією слідства, організатором виготовлення підробок був 39-річний уродженець Ужгорода. Двоє його спільників, як вважають правоохоронці, займалися пошуком клієнтів, приймали замовлення та передавали їх виконавцю.

Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила від 20 до 25 тисяч гривень.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський районний суд міста Полтави визнав винним чоловіка, який підробив документи про склад сім’ї та свідоцтво про народження дитини, аби отримати відстрочку від мобілізації. За це йому призначили штраф.