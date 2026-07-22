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МОН розробило Методичні рекомендації для українських освітніх осередків, які працюють за кордоном

19:08, 22 липня 2026 77
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Документ допоможе осередкам пройти добровільну верифікацію, увійти до офіційного переліку та організувати викладання українознавчого компонента для українських дітей, які навчаються за межами України.
МОН розробило Методичні рекомендації для українських освітніх осередків, які працюють за кордоном
Фото: МОН
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Міністерство освіти і науки України повідомило, що розробило Методичні рекомендації для українських освітніх осередків, які працюють за кордоном.

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Документ допоможе осередкам пройти добровільну верифікацію, увійти до офіційного переліку та організувати викладання українознавчого компонента для українських дітей, які навчаються за межами України.

Рекомендації передбачають:

- покрокове пояснення процедури верифікації освітніх осередків;

- роз’яснення щодо організації викладання українознавчого компонента;

- готові навчальні матеріали для педагогів, які можна використовувати або адаптувати відповідно до потреб дітей;

- рекомендації щодо формувального оцінювання та організації навчання без надмірного навантаження;

- поради щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами із застосуванням принципів універсального дизайну в навчанні та травмочутливого підходу.

Крім того, для учнів 1–4 класів розроблено інтегрований курс, який охоплює українську мову, літературне читання та громадянську й історичну складові курсу «Я досліджую світ».

Для учнів 5–11 класів передбачено вивчення української мови, української літератури, історії України та громадянської освіти.

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МОН України

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