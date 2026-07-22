МОН разработало Методические рекомендации для украинских образовательных центров, которые работают за рубежом

Документ поможет центрам пройти добровольную верификацию, войти в официальный перечень и организовать преподавание украиноведческого компонента для украинских детей, которые учатся за пределами Украины.

Фото: МОН

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что разработало Методические рекомендации для украинских образовательных центров, которые работают за рубежом.

Документ поможет центрам пройти добровольную верификацию, войти в официальный перечень и организовать преподавание украиноведческого компонента для украинских детей, которые учатся за пределами Украины.

Рекомендации предусматривают:

пошаговое объяснение процедуры верификации образовательных центров;

разъяснения по организации преподавания украиноведческого компонента;

готовые учебные материалы для педагогов, которые можно использовать или адаптировать в соответствии с потребностями детей;

рекомендации по формирующему оцениванию и организации обучения без чрезмерной нагрузки;

советы по работе с детьми с особыми образовательными потребностями с применением принципов универсального дизайна в обучении и травмочувствительного подхода.



Кроме того, для учащихся 1–4 классов разработан интегрированный курс, который охватывает украинский язык, литературное чтение, а также гражданскую и историческую составляющие курса «Я исследую мир».

Для учащихся 5–11 классов предусмотрено изучение украинского языка, украинской литературы, истории Украины и гражданского образования.

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