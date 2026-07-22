Владимир Зеленский встретился с послом США при НАТО Мэттью Уитакером

На встрече также присутствовал командующий Специальной миссией НАТО по содействию безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенант Кертис Баззард.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с послом США при НАТО Мэттью Уитакером и командующим Специальной миссией НАТО по содействию безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

«Хороший разговор, прежде всего о том, как защитить украинское небо за счет увеличения поставок перехватчиков для Patriot в рамках PURL. Сейчас это ключевой приоритет, потому что массированные российские удары не прекращаются. Также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной: реализацию решения Президента Трампа, принятого в Анкаре, о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot, а также Drone Deal, которую сейчас прорабатывают наши команды. Это имеет реальный потенциал, и надеемся, что вскоре удастся финализировать», — заявил Глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил Кертису Баззарду орден «За заслуги» III степени.

«Спасибо за то, что все эти годы агрессии были рядом с нами. Украина благодарна Президенту Трампу, Конгрессу США и американскому народу за поддержку», — добавил он.

Фото: president.gov.ua

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