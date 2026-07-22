Четыре руководителя территориальных управлений БЭБ не прошли аттестацию

Должностные лица не смогли пройти аттестацию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четыре руководителя территориальных управлений Бюро экономической безопасности Украины не смогли пройти аттестацию и не набрали необходимого количества баллов. Об этом сообщили в БЭБ.

Аттестацию не прошли:

Сергей Мунтян — руководитель Территориального управления БЭБ в Одесской области;

Олег Борисенко — руководитель Территориального управления БЭБ в Черновицкой области;

Сергей Журавлев — временно исполняющий обязанности руководителя Территориального управления БЭБ в Волынской области;

Алексей Дрозд — временно исполняющий обязанности руководителя Территориального управления БЭБ в Киевской области.

Кроме того, переаттестацию не прошли руководитель Управления материально-технического обеспечения Евгений Березовой и заместитель руководителя департамента – руководитель отдела представительства интересов БЭБ и организации правовой работы территориальных органов Юридического департамента Ирина Резникова.

Ранее директор БЭБ Александр Цивинский сообщал, что более 64% руководителей, подлежавших оцениванию в рамках первого этапа аттестации, покинули службу в Бюро.

Речь идет об оценивании руководителей подразделений центрального аппарата, их заместителей, руководителей территориальных управлений и их заместителей.

По словам Цивинского, для органа, который одновременно проходит реформирование и выполняет задачи по противодействию экономическим правонарушениям, такие кадровые изменения являются беспрецедентными.

В июне директор БЭБ отмечал, что из 50 работников, подлежавших оцениванию на первом этапе, до этапа собеседований на данный момент дошли 18 руководителей. Еще 21 работник покинул БЭБ до начала аттестации, 7 — уволились во время ее прохождения, а 4 — не набрали проходной балл и были уволены по решению аттестационных комиссий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.