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Четыре руководителя территориальных управлений БЭБ не прошли аттестацию

16:24, 22 июля 2026 66
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Должностные лица не смогли пройти аттестацию.
Четыре руководителя территориальных управлений БЭБ не прошли аттестацию
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Четыре руководителя территориальных управлений Бюро экономической безопасности Украины не смогли пройти аттестацию и не набрали необходимого количества баллов. Об этом сообщили в БЭБ.

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Аттестацию не прошли:

Сергей Мунтян — руководитель Территориального управления БЭБ в Одесской области;

Олег Борисенко — руководитель Территориального управления БЭБ в Черновицкой области;

Сергей Журавлев — временно исполняющий обязанности руководителя Территориального управления БЭБ в Волынской области;

Алексей Дрозд — временно исполняющий обязанности руководителя Территориального управления БЭБ в Киевской области.

Кроме того, переаттестацию не прошли руководитель Управления материально-технического обеспечения Евгений Березовой и заместитель руководителя департамента – руководитель отдела представительства интересов БЭБ и организации правовой работы территориальных органов Юридического департамента Ирина Резникова.

Ранее директор БЭБ Александр Цивинский сообщал, что более 64% руководителей, подлежавших оцениванию в рамках первого этапа аттестации, покинули службу в Бюро.

Речь идет об оценивании руководителей подразделений центрального аппарата, их заместителей, руководителей территориальных управлений и их заместителей.

По словам Цивинского, для органа, который одновременно проходит реформирование и выполняет задачи по противодействию экономическим правонарушениям, такие кадровые изменения являются беспрецедентными.

В июне директор БЭБ отмечал, что из 50 работников, подлежавших оцениванию на первом этапе, до этапа собеседований на данный момент дошли 18 руководителей. Еще 21 работник покинул БЭБ до начала аттестации, 7 — уволились во время ее прохождения, а 4 — не набрали проходной балл и были уволены по решению аттестационных комиссий.

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бюро экономической безопасности

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