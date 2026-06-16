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Более 64% руководителей Бюро экономической безопасности покинули службу или не прошли аттестацию

10:18, 16 июня 2026
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Директор БЭБ Александр Цивинский заявил, что Бюро потеряло более 64% руководящего состава в ходе аттестации.
Более 64% руководителей Бюро экономической безопасности покинули службу или не прошли аттестацию
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В Бюро экономической безопасности Украины менее чем за год службу покинули более 64% руководителей, подлежащих оцениванию в рамках первого этапа аттестации. Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

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Речь идет об аттестации руководителей подразделений центрального аппарата, их заместителей, руководителей территориальных управлений и их заместителей.

По словам Цивинского, для институции, которая одновременно проходит реформирование и выполняет задачи по противодействию экономическим правонарушениям, такие кадровые изменения являются беспрецедентными.

Из 50 сотрудников, которые подлежали оцениванию на первом этапе, до этапа собеседований на данный момент дошли 18 руководителей. Еще 21 сотрудник покинул БЭБ до начала аттестации, 7 — уволились во время ее прохождения, а 4 — не набрали проходной балл и были уволены по решению аттестационных комиссий.

«23 марта 2026 года руководящий состав прошел тестирование на знание законодательства, а 7 апреля — оценивание общих способностей. Сейчас аттестационные комиссии осуществляют сбор и анализ информации для проведения собеседований, которые запланированы на вторую половину июля», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что БЭБ обеспечивает комиссиям полный доступ к необходимым материалам для объективного и беспристрастного оценивания.

Отметим, что Кабинет Министров при поддержке БЭБ и СБУ планирует выводить бизнес из тени. На фоне вызовов военного времени и необходимости наполнения бюджета Кабинет Министров Украины предпринял новые шаги для детенизации экономики. Постановление № 733 от 5 июня 2026 года утверждает новую государственную стратегию полной детенизации экономики. Создание специализированной межведомственной рабочей группы свидетельствует о переходе к единому координационному механизму.

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бюро экономической безопасности

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