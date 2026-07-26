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Сибига отреагировал на призыв Токаева к Путину остановить войну

13:01, 26 июля 2026 18
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Андрей Сибига: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру.
Сибига отреагировал на призыв Токаева к Путину остановить войну
Фото: МЗС
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Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к главе Кремля Владимиру Путину остановить войну.

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«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», — сказал Сибига. 

Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, однако Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже отверг и предложение президента Казахстана.

«Вывод таков: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру», — отметил глава МИД Украины.

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МИД Украина война Андрей Сибига

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