Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна зупинити війну

Андрій Сибіга: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру.

Фото: МЗС

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Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до очільника Кремля Володимира Путіна зупинити війну.

«Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення», — сказав Сибіга.

Він нагадав, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру.

Речник Путіна Дмитро Пєсков вже відкинув і пропозицію президента Казахстану.

«Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру», — зазначив глава МЗС України.

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