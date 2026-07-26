Жодних «недоторканних» не буде, — новий Головком Михайло Драпатий оголосив аудит у ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий повідомив про початок аудиту в ЗСУ.
За його словами, перевірка має дати об’єктивну оцінку стану справ у кожній військовій частині.
Драпатий наголосив, що метою аудиту є не пошук винних, а встановлення реального рівня боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовки особового складу та ефективності управління.
Водночас він заявив, що у разі виявлення порушень, службової недбалості чи зловживань відповідальність нестимуть усі причетні.
«Жодних «недоторканних» не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — кожен нестиме відповідальність», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
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