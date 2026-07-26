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Жодних «недоторканних» не буде, — новий Головком Михайло Драпатий оголосив аудит у ЗСУ

13:55, 26 липня 2026 109
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Перевірка має встановити реальний стан боєготовності військ і виявити можливі порушення, за які доведеться відповідати.
Жодних «недоторканних» не буде, — новий Головком Михайло Драпатий оголосив аудит у ЗСУ
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Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий повідомив про початок аудиту в ЗСУ.

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За його словами, перевірка має дати об’єктивну оцінку стану справ у кожній військовій частині.

Драпатий наголосив, що метою аудиту є не пошук винних, а встановлення реального рівня боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовки особового складу та ефективності управління.

Водночас він заявив, що у разі виявлення порушень, службової недбалості чи зловживань відповідальність нестимуть усі причетні.

«Жодних «недоторканних» не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — кожен нестиме відповідальність», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

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ЗСУ військові війна військовослужбовці

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