Суд в Індії став на бік OpenAI у спорі про авторські права на навчання ChatGPT
Суд в Індії постановив, що використання компанією OpenAI контенту інформаційного агентства ANI для навчання сервісу ChatGPT не є порушенням авторських прав, пише Reuters.
Зазначається, що це перше змістовне судове рішення в Індії щодо того, чи можуть компанії, які розробляють системи штучного інтелекту, навчати великі мовні моделі на захищених авторським правом новинних матеріалах без отримання ліцензії. Аналогічні позови проти OpenAI також розглядаються у США та Канаді.
ANI подало позов до Високого суду Делі у листопаді 2024 року, звинувативши американську компанію у використанні опублікованих агентством матеріалів без дозволу для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Крім того, агентство стверджувало, що чат-бот приписував ANI вигадані новини.
Суддя Високого суду Делі Аміт Бансал зазначив, що ANI не змогло довести, що ChatGPT запам’ятовував або відтворював новинні матеріали агентства у відповідях, які генерувалися для користувачів.
За словами судді, зберігання OpenAI статей ANI для навчання моделей, на яких базується ChatGPT, підпадає під виняток із законодавства Індії про авторське право щодо добросовісного використання з дослідницькою метою. Тому такі дії не порушують авторських прав ANI.
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