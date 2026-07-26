  1. У світі

Суд в Індії став на бік OpenAI у спорі про авторські права на навчання ChatGPT

14:31, 26 липня 2026 29
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд дійшов висновку, що використання OpenAI матеріалів інформагентства ANI для навчання ChatGPT не порушує авторських прав.
Суд в Індії став на бік OpenAI у спорі про авторські права на навчання ChatGPT
Фото: reuters.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд в Індії постановив, що використання компанією OpenAI контенту інформаційного агентства ANI для навчання сервісу ChatGPT не є порушенням авторських прав, пише Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що це перше змістовне судове рішення в Індії щодо того, чи можуть компанії, які розробляють системи штучного інтелекту, навчати великі мовні моделі на захищених авторським правом новинних матеріалах без отримання ліцензії. Аналогічні позови проти OpenAI також розглядаються у США та Канаді.

ANI подало позов до Високого суду Делі у листопаді 2024 року, звинувативши американську компанію у використанні опублікованих агентством матеріалів без дозволу для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Крім того, агентство стверджувало, що чат-бот приписував ANI вигадані новини.

Суддя Високого суду Делі Аміт Бансал зазначив, що ANI не змогло довести, що ChatGPT запам’ятовував або відтворював новинні матеріали агентства у відповідях, які генерувалися для користувачів.

За словами судді, зберігання OpenAI статей ANI для навчання моделей, на яких базується ChatGPT, підпадає під виняток із законодавства Індії про авторське право щодо добросовісного використання з дослідницькою метою. Тому такі дії не порушують авторських прав ANI.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Індія ChatGPT OpenAI штучний інтелект ШІ

Популярні новини

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 9k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 11k
Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

17:55, 25 липня 2026 5k
Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

19:43, 25 липня 2026 5k
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 9k
Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

09:42, 24 липня 2026 12k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Один військовий — одне авто: чи можна залишити гуманітарний транспорт після звільнення та що буде за його продаж

Гуманітарні авто для військових: за що можуть скасувати реєстрацію та відкрити кримінальне провадження.

Спадщина чи кримінальна справа: чому не можна знімати гроші з картки померлого родича

Багато хто помилково вважає, що якщо знає PIN-код або має картку на руках, то може безперешкодно зняти кошти.

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

Штраф за тріщину на лобовому склі, або непрацюючі габарити: як водієві виграти суд з патрульною поліцією

Отримали штраф за неоплату паркування, або тріщину на лобовому склі: суди дедалі суворіше ставляться до якості доказової бази патрульної поліції та інспекцій з паркування

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]