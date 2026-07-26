Суд в Індії став на бік OpenAI у спорі про авторські права на навчання ChatGPT

Суд дійшов висновку, що використання OpenAI матеріалів інформагентства ANI для навчання ChatGPT не порушує авторських прав.

Фото: reuters.com

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Суд в Індії постановив, що використання компанією OpenAI контенту інформаційного агентства ANI для навчання сервісу ChatGPT не є порушенням авторських прав, пише Reuters.

Зазначається, що це перше змістовне судове рішення в Індії щодо того, чи можуть компанії, які розробляють системи штучного інтелекту, навчати великі мовні моделі на захищених авторським правом новинних матеріалах без отримання ліцензії. Аналогічні позови проти OpenAI також розглядаються у США та Канаді.

ANI подало позов до Високого суду Делі у листопаді 2024 року, звинувативши американську компанію у використанні опублікованих агентством матеріалів без дозволу для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Крім того, агентство стверджувало, що чат-бот приписував ANI вигадані новини.

Суддя Високого суду Делі Аміт Бансал зазначив, що ANI не змогло довести, що ChatGPT запам’ятовував або відтворював новинні матеріали агентства у відповідях, які генерувалися для користувачів.

За словами судді, зберігання OpenAI статей ANI для навчання моделей, на яких базується ChatGPT, підпадає під виняток із законодавства Індії про авторське право щодо добросовісного використання з дослідницькою метою. Тому такі дії не порушують авторських прав ANI.

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