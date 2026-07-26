Суд в Индии встал на сторону OpenAI в споре об авторских правах на обучение ChatGPT

Суд пришел к выводу, что использование OpenAI материалов информагентства ANI для обучения ChatGPT не нарушает авторские права.

Фото: reuters.com

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Суд в Индии постановил, что использование компанией OpenAI контента информационного агентства ANI для обучения сервиса ChatGPT не является нарушением авторских прав, пишет Reuters.

Отмечается, что это первое содержательное судебное решение в Индии по вопросу о том, могут ли компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта, обучать большие языковые модели на защищенных авторским правом новостных материалах без получения лицензии. Аналогичные иски против OpenAI также рассматриваются в США и Канаде.

ANI подало иск в Высокий суд Дели в ноябре 2024 года, обвинив американскую компанию в использовании опубликованных агентством материалов без разрешения для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Кроме того, агентство утверждало, что чат-бот приписывал ANI вымышленные новости.

Судья Высокого суда Дели Амит Бансал отметил, что ANI не смогло доказать, что ChatGPT запоминал или воспроизводил новостные материалы агентства в ответах, которые генерировались для пользователей.

По словам судьи, хранение OpenAI статей ANI для обучения моделей, на которых основан ChatGPT, подпадает под исключение из законодательства Индии об авторском праве, касающееся добросовестного использования в исследовательских целях. Поэтому такие действия не нарушают авторских прав ANI.

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