Как обжаловать решение ВВК — есть два способа
Если лицо считаете, что при прохождении военно-врачебной комиссии не было в полной мере учтено реальное состояние здоровья, решение ВВК можно обжаловать. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.
Законодательством предусмотрено два способа: в досудебном порядке или через суд.
Досудебный порядок обжалования:
Подать жалобу необходимо в течение 30 дней с момента получения решения ВВК.
Для этого нужно:
- написать жалобу, в которой указать, что вы не согласны с заключением ВВК, и попросить пересмотреть решение;
- приложить к жалобе:
все имеющиеся медицинские документы;
копию предыдущего решения ВВК;
копию военного билета или удостоверения офицера.
Документы можно:
- лично подать в ВВК более высокого уровня;
- или отправить по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
После рассмотрения жалобы вышестоящая ВВК проверяет законность и обоснованность предыдущего решения. При необходимости вас могут направить на повторный медицинский осмотр, по результатам которого будет принято новое постановление, которое и будет иметь юридическую силу.
Если лицо не согласно с решением ВВК при областном (городском) ТЦК и СП, его можно обжаловать в штатной ВВК — региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.
Судебный порядок обжалования:
Если после рассмотрения в штатной ВВК вы по-прежнему не согласны с решением, его можно обжаловать в административном суде.
При этом стоит знать, что суд не определяет состояние здоровья человека и не пересматривает медицинский диагноз. Его задача — проверить, была ли соблюдена процедура проведения ВВК.
Суд проверяет, в частности:
▪️ были ли пройдены все обязательные врачи;
▪️ проведены ли необходимые медицинские обследования;
▪️ правильно ли оформлены документы;
▪️ не были ли нарушены сроки рассмотрения или права лица.
Если суд установит процедурные нарушения, он может отменить решение ВВК и обязать провести повторный медицинский осмотр.
В ТЦК добавили, что обжалование решения военно-врачебной комиссии не приостанавливает автоматически действие ее заключения. В то же время, если после повторного осмотра будет принято новое решение, именно оно отменит предыдущее постановление ВВК.
«Если вы не согласны с заключением комиссии, действуйте исключительно в правовом поле и используйте предусмотренные законом механизмы защиты своих прав», — добавили в ведомстве.
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