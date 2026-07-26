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Как обжаловать решение ВВК — есть два способа

11:31, 26 июля 2026 175
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Обжалование решения военно-врачебной комиссии не приостанавливает автоматически действие ее заключения.
Как обжаловать решение ВВК — есть два способа
Фото: ТЦК
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Если лицо считаете, что при прохождении военно-врачебной комиссии не было в полной мере учтено реальное состояние здоровья, решение ВВК можно обжаловать. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

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Законодательством предусмотрено два способа: в досудебном порядке или через суд.

Досудебный порядок обжалования:

Подать жалобу необходимо в течение 30 дней с момента получения решения ВВК. 

Для этого нужно:

  • написать жалобу, в которой указать, что вы не согласны с заключением ВВК, и попросить пересмотреть решение;
  • приложить к жалобе:

все имеющиеся медицинские документы;

копию предыдущего решения ВВК;

копию военного билета или удостоверения офицера. 

Документы можно:

  • лично подать в ВВК более высокого уровня; 
  • или отправить по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

После рассмотрения жалобы вышестоящая ВВК проверяет законность и обоснованность предыдущего решения. При необходимости вас могут направить на повторный медицинский осмотр, по результатам которого будет принято новое постановление, которое и будет иметь юридическую силу.

Если лицо не согласно с решением ВВК при областном (городском) ТЦК и СП, его можно обжаловать в штатной ВВК — региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.

Судебный порядок обжалования: 

Если после рассмотрения в штатной ВВК вы по-прежнему не согласны с решением, его можно обжаловать в административном суде. 

При этом стоит знать, что суд не определяет состояние здоровья человека и не пересматривает медицинский диагноз. Его задача — проверить, была ли соблюдена процедура проведения ВВК.

Суд проверяет, в частности: 

▪️ были ли пройдены все обязательные врачи;

▪️ проведены ли необходимые медицинские обследования; 

▪️ правильно ли оформлены документы;

▪️ не были ли нарушены сроки рассмотрения или права лица. 

Если суд установит процедурные нарушения, он может отменить решение ВВК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

В ТЦК добавили, что обжалование решения военно-врачебной комиссии не приостанавливает автоматически действие ее заключения. В то же время, если после повторного осмотра будет принято новое решение, именно оно отменит предыдущее постановление ВВК.

«Если вы не согласны с заключением комиссии, действуйте исключительно в правовом поле и используйте предусмотренные законом механизмы защиты своих прав», — добавили в ведомстве.

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