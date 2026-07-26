Хижняк победил непобежденного француза, а Джошуа нокаутировал Пренгу

Британец Энтони Джошуа и украинец Александр Хижняк одержали победы во время вечера бокса в Джидде.

Фото: Getty Images

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Украинский боксер Александр Хижняк одержал свою вторую победу на профессиональном ринге. «Полтавский танк» в Джидде во втором раунде нокаутировал Ленни Патрача из Франции.

Во втором раунде француз пропустил сильный удар от украинца и оказался в нокдауне. Рефери позволил Патрачу продолжить поединок, но уже через несколько секунд Ленни снова оказался на канвасе после очередной атаки Хижняка, завершившейся нокаутом.

Главным событием вечера стал бой в супертяжелом весе между бывшим двукратным чемпионом мира Энтони Джошуа и албанским боксером Кристианом Пренгой.

Начало поединка шокировало всех — Джошуа дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде. Однако британец быстро восстановился и переломил ход боя: во втором раунде начал действовать первым номером, прижал соперника к канатам и серией ударов отправил его в нокаут — Пренга не смог подняться.

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