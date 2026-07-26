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26 июля — какой сегодня праздник и главные события

08:30, 26 июля 2026 225
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26 июля в Украине празднуют День работников торговли.
26 июля — какой сегодня праздник и главные события
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В воскресенье, 26 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

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26 июля в Украине празднуют День работников торговли. Выпадает на последнее воскресенье июля. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 5 июня 1995 № 427/95.  

Также 26 июля Всемирный день бабушек, дедушек и стариков. Выпадает на четвертое воскресенье июля. Праздник был начат в 2021 году по инициативе главы Католической Церкви — Папа Франциск.  

А еще 26 июля День холистической терапии. Слово «холистический» происходит от греческого holos, что означает «целостный». В отличие от подхода, который сосредоточивается только на лечении отдельных симптомов, холистическая терапия стремится найти и устранить причины дисбаланса в организме, учитывая образ жизни, уровень стресса, питание, сон, физическую активность и эмоциональное состояние человека.

Также 26 июля Всемирный день тофа. Тофу, который еще называют соевым сыром, изготовляют из соевого молока путем его свертывания и прессования. Этот продукт возник в Китае более двух тысяч лет назад, а затем стал неотъемлемой частью кухонь Японии, Кореи, Вьетнама и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Сегодня тофу популярен во всем мире не только среди вегетарианцев и веганов, но и среди людей, стремящихся разнообразить свой рацион.

26 июля празднуют День парашютиста в Украине. Это неофициальный профессиональный праздник, объединяющий спортсменов-парашютистов, военнослужащих, спасателей, инструкторов и всех, кто увлекается парашютным спортом. Дата связана с историческим событием, состоявшимся 26 июля 1930 года, когда были проведены первые массовые обучающие прыжки с самолета. Именно они дали толчок развитию парашютизма, который впоследствии приобрел популярность и в Украине как спортивная, военная и авиационная дисциплина.

Какой сегодня церковный праздник

26 июля верующие празднуют День памяти святого священномученика Ермолая и тех, кто с ним. Он был пресвитером в городе Никомидия. После того как большинство местных христиан погибло за веру, он продолжал тайно проповедовать Евангелие. Именно он обратил в христианство будущего великомученика Пантелеймона и окрестил его. За отказ отречься от Христа Ермолая вместе с двумя сподвижниками — Ермиппом и Ермократом — арестовали. Они мужественно выдержали допросы и пытки, оставшись верны своей вере, после чего были казнены.

Календарь важных событий за 26 июля

657 год — началась Первая фитна, первая масштабная исламская гражданская война;

811 год — во время столкновения с войсками болгарского хана Крума погиб византийский император Никифор I;

1309 год — Папа Климент V официально признал Генриха VII королем Священной Римской империи;

1573 год — японский полководец Ода Нобунага изгнал из столицы Киото сёгуна Асикагу Йосиаки, положив конец власти сёгуната Муромати;

1600 год — городу Горохов на Волыни было предоставлено Магдебургское право;

1648 год — под Староконстантиновом состоялся нерешенный бой между казацкими отрядами Максима Кривоноса и войском князя Яремы Вишневецкого;

1676 год — в монастыре Святой Троицы в Чигирине умер Иосиф Нелюбович-Тукальский, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси;

1708 год — по приказу гетмана Ивана Мазепы близ Белой Церкви был казнен полковник Василий Кочубей, обвиненный в измене в пользу царя Петра I;

1709 год — после выдающейся победы в Полтавской битве Петр I прибыл в Киев, где находился около месяца, укрепляя свою власть над Украиной;

1866 год — в Никольсбурге заключено мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия;

1887 год — в Варшаве увидел свет первый учебник международного языка эсперанто под названием “Международный язык”;

1913 год — австрийское правительство отменило конституцию Богемского королевства;

1919 год — махновцы ликвидировали атамана Матвея Григорьева, имевшего значительное влияние в ходе Украинской гражданской войны;

1941 год — в Канаде основано Украинское общество помощи Родине;

1945 год — на мариупольском заводе “Азовсталь” возобновлена работа первой доменной печи после войны;

1946 год — в УССР учреждено Общество охраны природы для сохранения окружающей среды;

1948 год — Великобритания и США подписали условия выполнения «плана Маршалла»;

1951 год — в Новгороде найдены первые берестяные грамоты;

1971 год — запущен американский космический корабль “Аполлон-15” с экипажем Д. Скотт, А. Уорденом и Дж. Ирвином, который 30 июля совершил успешную посадку на Луну;

1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола — международной организации, координирующей борьбу с организованной преступностью;

1998 год — компании Circuit City и Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео Digital Video Express (DIVX) как альтернативу популярному DVD.

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