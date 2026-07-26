26 липня — яке сьогодні свято та головні події

26 липня в Україні святкують День працівників торгівлі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 26 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Припадає на останню неділю липня. Свято було встановлене Указом Президента України від 5 червня 1995 року № 427/95.

Також 26 липня Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Припадає на четверту неділю липня. Свято було започатковане 2021 року за ініціативою глави Католицької Церкви — Папа Франциск.

А ще 26 липня День холістичної терапії. Слово «холістичний» походить від грецького holos, що означає «цілісний». На відміну від підходу, який зосереджується лише на лікуванні окремих симптомів, холістична терапія прагне знайти й усунути причини дисбалансу в організмі, враховуючи спосіб життя, рівень стресу, харчування, сон, фізичну активність та емоційний стан людини.

Також 26 липня Всесвітній день тофу. Тофу, який ще називають соєвим сиром, виготовляють із соєвого молока шляхом його згортання та пресування. Цей продукт виник у Китаї понад дві тисячі років тому, а згодом став невід’ємною частиною кухонь Японії, Кореї, В’єтнаму та інших країн Східної й Південно-Східної Азії. Сьогодні тофу популярний у всьому світі не лише серед вегетаріанців і веганів, а й серед людей, які прагнуть урізноманітнити свій раціон.

26 липня святкують День парашутиста в Україні. Це неофіційне професійне свято, яке об’єднує спортсменів-парашутистів, військовослужбовців, рятувальників, інструкторів і всіх, хто захоплюється парашутним спортом. Дата пов’язана з історичною подією, що відбулася 26 липня 1930 року, коли було проведено перші масові навчальні стрибки з літака. Саме вони дали поштовх розвитку парашутизму, який згодом набув популярності й в Україні як спортивна, військова та авіаційна дисципліна.

Яке сьогодні церковне свято

26 липня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Він був пресвітером у місті Нікомидія. Після того як більшість місцевих християн загинула за віру, він продовжував таємно проповідувати Євангеліє. Саме він навернув до християнства майбутнього великомученика Пантелеймона та охрестив його. За відмову зректися Христа Єрмолая разом із двома сподвижниками — Єрмиппом і Єрмократом — заарештували. Вони мужньо витримали допити й катування, залишившись вірними своїй вірі, після чого були страчені.

Календар важливих подій за 26 липня

657 рік — розпочалася Перша Фітна, перша масштабна ісламська громадянська війна;

811 рік — під час зіткнення з військами болгарського хана Крума загинув візантійський імператор Нікіфор I;

1309 рік — Папа Климент V офіційно визнав Генріха VII королем Священної Римської імперії;

1573 рік — японський полководець Ода Нобунаґа вигнав зі столиці Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі, поклавши край владі сьоґунату Муроматі;

1600 рік — місту Горохів на Волині було надано Магдебурзьке право;

1648 рік — під Старокостянтиновом відбувся нерозв’язаний бій між козацькими загонами Максима Кривоноса і військом князя Яреми Вишневецького;

1676 рік — у монастирі Святої Трійці в Чигирині помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси;

1708 рік — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви було страчено полковника Василя Кочубея, якого звинуватили у зраді на користь царя Петра І;

1709 рік — після визначної перемоги у Полтавській битві Петро І прибув до Києва, де перебував близько місяця, зміцнюючи свою владу над Україною;

1866 рік — у Нікольсбурзі укладено мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;

1887 рік — у Варшаві побачив світ перший підручник міжнародної мови есперанто під назвою “Международный языкъ”;

1913 рік — австрійський уряд скасував конституцію Богемського королівства;

1919 рік — махновці ліквідували отамана Матвія Григор’єва, що мав значний вплив у ході Української громадянської війни;

1941 рік — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині;

1945 рік — на маріупольському заводі ”Азовсталь” відновлено роботу першої доменної печі після війни;

1946 рік — в УРСР засновано Товариство охорони природи для збереження навколишнього середовища;

1948 рік — Велика Британія та США підписали умови виконання «плана Маршалла»;

1951 рік — у Новгороді знайдено перші берестяні грамоти;

1971 рік — запущено американський космічний корабель “Аполлон-15” з екіпажем Д. Скотт, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив успішну посадку на Місяць;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — міжнародної організації, що координує боротьбу з організованою злочинністю;

1998 рік — компанії Circuit City і Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео Digital Video Express (DIVX) як альтернативу популярному DVD.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.