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Продаж алкоголю з доставкою: що потрібно знати про ліцензії, РРО та перевірку віку

07:18, 26 липня 2026 120
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Податкова пояснила порядок реалізації алкогольних напоїв кінцевим споживачам із доставкою, у тому числі за участю кур'єрських служб.
Продаж алкоголю з доставкою: що потрібно знати про ліцензії, РРО та перевірку віку
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Умови реалізації алкогольних напоїв кінцевим споживачам із доставкою визначені Законом України № 3817-ІХ. Державна податкова служба роз’яснила, як ці норми застосовуються залежно від способу оплати та участі кур’єрської служби.

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Закон визначає, що роздрібною торгівлею є продаж товарів безпосередньо кінцевому споживачу для особистого некомерційного використання незалежно від способу розрахунку, зокрема з доставкою. Оптовою торгівлею вважається реалізація алкогольних напоїв іншим суб’єктам господарювання.

Роздрібний продаж алкогольних напоїв можуть здійснювати лише суб’єкти господарювання, які мають чинну ліцензію на роздрібну торгівлю. Для цього вони повинні мати місце роздрібної торгівлі, обладнане РРО або ПРРО, а для продажу алкогольних напоїв (крім окремих винятків, визначених законом) торговельна площа такого приміщення має становити не менше 20 кв. м.

Продавці також зобов’язані дотримуватися вимог статті 71 Закону № 3817, зокрема не продавати алкоголь особам, які не досягли 18 років. Якщо виникають сумніви щодо віку покупця, продавець або кур’єр, який доставляє товар, повинні вимагати документ, що посвідчує вік, зокрема електронний документ через застосунок «Дія».

Податкова також звернула увагу, що електронна торгівля здійснюється через інтернет-магазини або інші інформаційно-комунікаційні системи, а покупець повинен отримати документ, який підтверджує укладення електронного правочину та придбання товару.

Для боротьби з нелегальним продажем алкоголю в інтернеті ДПС веде Реєстр адрес вебсайтів ліцензіатів, які здійснюють дистанційний продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та супутньої продукції. Порядок подання інформації до такого Реєстру затверджено наказом Міністерства фінансів від 14 січня 2026 року № 34.

У ДПС пояснили, що роздрібним продавцем вважається саме той суб’єкт господарювання, який передає алкоголь кінцевому споживачу та отримує оплату від покупця, проводячи розрахункову операцію на повну суму покупки. Такий продаж може здійснюватися і кур’єрською службою, якщо вона має необхідну ліцензію на роздрібну торгівлю, місце здійснення роздрібної торгівлі, обладнане РРО або ПРРО, та дотримується вимог законодавства.

Водночас якщо продавець передає алкоголь кур’єрській службі, а оплату отримує не від кінцевого покупця, а від цієї кур’єрської служби, така операція вже не є роздрібною торгівлею. У такому випадку йдеться про передачу товару іншому суб’єкту господарювання, що потребує наявності у продавця ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями.

Таким чином, продаж алкоголю з доставкою можливий за двома моделями.

Якщо покупець розраховується з кур’єрською службою, продавець повинен мати ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями, а кур’єрська служба — ліцензію на роздрібну торгівлю, місце роздрібної торгівлі площею не менше 20 кв. м, обладнане РРО або ПРРО, а також забезпечувати дотримання вимог щодо перевірки віку покупця.

Якщо ж покупець оплачує товар безпосередньо продавцю, достатньо, щоб продавець мав ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, відповідне місце торгівлі, обладнане РРО або ПРРО, та виконував вимоги статті 71 Закону № 3817 щодо продажу алкогольної продукції.

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податкова Україна ДПС

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