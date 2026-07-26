Вблизи Львова произошло землетрясение: подробности

Зарегистрировано землетрясение на территории Пустомытовской городской общины Львовского района.

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В воскресенье, 26 июля, Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Пустомытовской городской общины Львовского района Львовской области магнитудой 2,8 (по шкале Рихтера).

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 4 км.

По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

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